ХАНЫКОВ ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Образование и карьера

Яков Ханыков родился 2 марта 1818 г. в с. Георгиевское Калужской губернии в дворянской семье. Учился в Царскосельском лицее, который закончил в 1835 г. Один из издателей рукописного журнала «Сын лицея».

С 1836 по 1842 г. работал чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе В.А. Перовском.

В 1844 – 1848 гг. был членом комиссии по подготовке реформы по улучшению быта крестьян Прибалтики, исполнял обязанности правителя канцелярии рижского генерал-губернатора Е.А. Головина. В 1846 г. Я.В. Ханыков возглавил ревизионную комиссию Министерства внутренних дел, занимавшейся изучением состояния городского устройства и хозяйства г. Риги и подготовкой проекта преобразования города.

С 1849 г. замещал должность профессора Александровского лицея в Санкт-Петербурге. В 1851 г. стал секретарем Императорского Русского географического общества.

На посту губернатора

В 1851 – 1856 гг. Я.В. Ханыков возглавлял оренбургскую губернию в должности гражданского губернатора. За время своего губернаторства изучил положение горнозаводской промышленности, дал описание народов Оренбургской губернии, подготовил географические сведения об южноуральской территории на основе исследований Нижнего Поволжья, Средней Азии, Урала.

Научная деятельность

Я.В. Ханыков дал географическое и картографическое описание Оренбургского края. Выполняя поручение Русского географического общества, он подготовил «Карту Аральского моря и Хивинского ханства с их окрестностями» и «Карту озера Иссык-Куль с окрестностями», которые были опубликованы в «Записках географического общества» (1851).

Работал вместе с В.И. Далем. Результат их работы – совместный труд «Сведения о путях в Хиву».

Подготовил карту северной Персии, но не закончил ее. Проект продолжал его брат Н.В. Ханыков.

Семья

Жена – Екатерина Евгеньевна Головина, дочь генерала Е.А. Головина.