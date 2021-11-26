ГУБЕРНСКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ

ГУБЕРНСКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ - в России государственные органы, осуществлявшие сбор, обработку и публикацию статистических данных в губерниях (в об­лас­тях и гра­до­на­чаль­ст­вах на­зы­ва­лись со­от­вет­ст­вен­но об­ла­ст­ны­ми и го­род­ски­ми ко­ми­те­та­ми).

Име­но­ва­лись по названию гу­бер­нии (об­лас­ти, гра­до­на­чаль­ст­ва), например Твер­ской гу­берн­ский ста­ти­стический комитет. Ста­ли соз­да­вать­ся в со­от­вет­ст­вии с ука­зом императора Ни­ко­лая I от 20.12.1834 года (1.1.1835 года). К 1850 году су­ще­ст­во­ва­ли в 54 гу­бер­ни­ях, об­лас­тях и гра­до­на­чаль­ст­вах, за­тем уч­ре­ж­де­ны по­все­ме­ст­но. До 1852 года под­чи­ня­лись Ста­ти­стическому от­де­ле­нию при МВД, за­тем - Центральному ста­ти­стическому комитету (в 1852-1857 годах на­зы­вал­ся Ста­ти­стическим комитетом) МВД. Воз­глав­ля­лись гу­бер­на­то­ра­ми (гра­до­на­чаль­ни­ка­ми). В со­став Губернских статистических комитетов вхо­ди­ли выс­шие долж­но­ст­ные ли­ца гу­бер­нии (об­лас­ти, гра­до­на­чаль­ст­ва), а так­же гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, ме­ст­ные учё­ные и другие «све­ду­щие» ли­ца. Не­по­сред­ст­вен­но де­ла ко­ми­те­тов ве­ли их сек­ре­та­ри. Ко­ми­те­ты со­би­ра­ли ин­фор­ма­цию о не­дви­жи­мо­сти , промышленных пред­при­яти­ях, ко­ли­че­ст­ве сельскохозяйственной зем­ли и её рас­пре­де­ле­нии, уро­жа­ях, ско­то­вод­ст­ве, ви­но­де­лии, ре­зуль­та­тах ис­пол­не­ния во­ин­ской по­вин­но­сти, ко­ли­че­ст­ве и ха­рак­те­ре пре­сту­п­ле­ний, по­жа­рах, дви­же­нии на­се­ле­ния, рас­пре­де­ле­нии не­дои­мок, чис­ле уча­щих­ся в учеб­ных за­ве­де­ни­ях и т. д.

По за­про­сам Центрального ста­ти­стического комитета, дру­гих государственных ор­га­нов, а так­же на­учных об­ществ Губернские статистические комитеты про­во­ди­ли различные специальные ис­сле­до­ва­ния. Го­то­ви­ли ма­те­риа­лы для еже­год­ных все­под­дан­ней­ших от­чё­тов гу­бер­на­то­ров (гра­до­на­чаль­ни­ков). Из­да­ва­ли «Па­мят­ные книж­ки», ко­то­рые вклю­ча­ли пе­ре­чень ме­ст­ных долж­но­ст­ных лиц, ста­ти­стические све­де­ния, ин­фор­ма­цию о ре­жи­ме ра­бо­ты государственных уч­ре­ж­де­ний, поч­ты, транс­пор­та и т. д., а так­же ис­то­ри­ко-крае­ведческие и эт­но­гра­фические ма­те­риа­лы. Не­ко­то­рые Губернские статистические комитеты про­ве­ли пе­ре­пи­си на­се­ле­ния гу­берн­ских го­ро­дов или всех го­ро­дов гу­бер­нии. Пуб­ли­ко­ва­ли (ино­гда в соб­ст­вен­ных пе­рио­дических из­да­ни­ях) ар­хив­ные ма­те­риа­лы, эт­но­гра­фические, ар­хео­ло­гические и ис­то­рические ис­сле­до­ва­ния. При не­ко­то­рых Губернских статистических комитетах су­ще­ст­во­ва­ли му­зеи. Ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем СНК от 3.9.1918 года об ор­га­ни­за­ции ме­ст­ных ста­ти­стических уч­ре­ж­де­ний.

На­ря­ду с Губернскими статистическими комитетами сбор и об­ра­бот­ку ста­ти­стических све­де­ний с 1860-х годов вы­пол­ня­ли гу­берн­ские и уезд­ные земства.

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