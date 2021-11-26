ГУБЕРНСКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ
ГУБЕРНСКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ - в России государственные органы, осуществлявшие сбор, обработку и публикацию статистических данных в губерниях (в областях и градоначальствах назывались соответственно областными и городскими комитетами).
Именовались по названию губернии (области, градоначальства), например Тверской губернский статистический комитет. Стали создаваться в соответствии с указом императора Николая I от 20.12.1834 года (1.1.1835 года). К 1850 году существовали в 54 губерниях, областях и градоначальствах, затем учреждены повсеместно. До 1852 года подчинялись Статистическому отделению при МВД, затем - Центральному статистическому комитету (в 1852-1857 годах назывался Статистическим комитетом) МВД. Возглавлялись губернаторами (градоначальниками). В состав Губернских статистических комитетов входили высшие должностные лица губернии (области, градоначальства), а также губернский предводитель дворянства, местные учёные и другие «сведущие» лица. Непосредственно дела комитетов вели их секретари. Комитеты собирали информацию о недвижимости, промышленных предприятиях, количестве сельскохозяйственной земли и её распределении, урожаях, скотоводстве, виноделии, результатах исполнения воинской повинности, количестве и характере преступлений, пожарах, движении населения, распределении недоимок, числе учащихся в учебных заведениях и т. д.
По запросам Центрального статистического комитета, других государственных органов, а также научных обществ Губернские статистические комитеты проводили различные специальные исследования. Готовили материалы для ежегодных всеподданнейших отчётов губернаторов (градоначальников). Издавали «Памятные книжки», которые включали перечень местных должностных лиц, статистические сведения, информацию о режиме работы государственных учреждений, почты, транспорта и т. д., а также историко-краеведческие и этнографические материалы. Некоторые Губернские статистические комитеты провели переписи населения губернских городов или всех городов губернии. Публиковали (иногда в собственных периодических изданиях) архивные материалы, этнографические, археологические и исторические исследования. При некоторых Губернских статистических комитетах существовали музеи. Ликвидированы в соответствии с Положением СНК от 3.9.1918 года об организации местных статистических учреждений.
Наряду с Губернскими статистическими комитетами сбор и обработку статистических сведений с 1860-х годов выполняли губернские и уездные земства.