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ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Административно-территориально единица в Рос. империи, на Северном Кавказе.
Образована согласно «Высочайше утверждённому положению о разделении Закавказского края» от 14(26).12.1846. Включала в себя Дербентский и Кубинский уезды упразднённой Каспийской области, Самурский и Даргинский округа, Киринское и Казикумыкское владения, а также остальные земли Дагестана, лежащие к югу от Аварского Койсу. Центр – г. Дербент. 18(30).7.1860 в связи с присоединением всего Дагестана упразднена, Кубинский у. отошёл к Бакинской губернии, остальная территория вошла в Дагестанскую область.
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