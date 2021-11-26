ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Административно-территориально единица в Рос. империи, на Северном Кав­ка­зе.

Об­ра­зо­ва­на со­глас­но «Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му по­ло­же­нию о раз­де­ле­нии За­кав­каз­ско­го края» от 14(26).12.1846. Вклю­ча­ла в се­бя Дер­бент­ский и Ку­бин­ский уез­ды уп­разд­нён­ной Кас­пий­ской об­лас­ти, Са­мур­ский и Дар­гин­ский ок­ру­га, Ки­рин­ское и Ка­зи­ку­мык­ское вла­де­ния, а так­же ос­таль­ные зем­ли Да­ге­ста­на, ле­жа­щие к югу от Авар­ско­го Кой­су. Центр – г. Дер­бент. 18(30).7.1860 в свя­зи с при­со­еди­не­ни­ем все­го Да­ге­ста­на уп­разд­не­на, Ку­бин­ский у. ото­шёл к Ба­кин­ской гу­бер­нии, ос­таль­ная тер­ри­то­рия во­шла в Да­ге­стан­скую об­ласть.

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