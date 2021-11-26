Академия

философская школа, основанная Платоном ок. 388 до н. э., в 2 км к северо-западу от Афин. Названа по местности, посвященной афинскому герою Академу, где находился гимнасий и сады и где Платон собирал своих учеников. Школа была организована по образцу пифагорейского союза. Члены А. платили ежемесячные взносы, учителя и ученики жили вместе в пригородных домах. В истории А. насчитывается 5 периодов: Древняя А., основанная учениками Платона (Спевсиппом, Ксенократом и др.), Средняя А., основанная в 265 до н. э. Аркесилаем, Новая А., во главе которой ок. 160 до н. э. стал Карнеад, школа Филона (конец II — начало I в. до н. э.) и Антиоха (первая четверть I в. до н. э.). В Древней А. развивалась философия позднего Платона, соединившая его теорию идей с пифагорейскими элементами. В Средней А. произошел отход от философии Платона: как чувственная, так и сверхчувственная реальность была объявлена непознаваемой, доказывалась одинаковая справедливость взаимоисключающих тезисов, из которых предпочтительнее был тот, который казался более убедительным. Скептицизм Аркесилая был доведен до крайности Карнеадом. В дальнейшем Филон из Лариссы отказался от скептицизма и попытался объединить философию Платона со стоицизмом и учением перипатетиков, а ученик Филона Антиох Аскалонский начал возврат к учению Древней А. Новый этап развития философии в А. начался в V в. н. э., когда при Плутархе Афинском в А. проникает неоплатонизм, развитый позднее Проклом и Дамаскием. В 529 А. была закрыта Юстинианом.