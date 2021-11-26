АЛАБИН, Петр Владимирович

Государственный и общественный деятель, военный писатель, действительный статский советник.

Участник похода в Венгрию (1849) и Крымской войны 1853–1856 . С 1857 — управляющий Вятской удельной конторой, в 1866–1876 — Самарской палатой государственного имущества. С 1877 — уполномоченный Красного креста в Румынии, главный агент Московского и Петербургского Славянских обществ, губернатор в Софии. В 1884–1891 — городской голова в Самаре. Член Московского славянского комитета, общества спасения на водах, председатель и член попечительских советов ряда самарских учреждений. Сотрудничал с «Московскими ведомостями» , «Русской стариной» и «Русским архивом». Основные произведения: «Походные записки в войну 1853–1856 гг.» (1861), «25-летие Самары как губернского города» (1887) и «Трехвековая годовщина города Самары» (1887).

Автор статьи: Л. А. Цыганова.