ОСТРОГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

ОСТРОГОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ - российский педагог, журналист, общественный деятель.

Брат М.Я. Острогорского, отец Г.А. Острогорского. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета (1892) служил в Учебном отделе Министерства финансов. Инициатор создания и первый директор Тенишевского училища (основано в 1898 году князем В.Н. Тенишевым как общеобразовательная школа, с 1900 года коммерческое училище) в Санкт-Петербурге. Острогорский превратил его в одно из лучших средних учебных заведений в России. В основу деятельности училища были положены бережное, гуманное отношение к личности ребёнка, её разностороннее развитие, внимание к индивидуальным особенностям ученика. Были отменены награды, наказания, ежедневные отметки и переводные экзамены, успешно осуществлялась новая для средних учебных заведений семестровая организация занятий. Острогорский преподавал в училище русский язык и словесность, ввёл уроки литературно-художественного чтения, воспитывая в детях языковую культуру и любовь к литературе.

Среди его учеников: поэт В.В. Гиппиус, В.М. Жирмунский, О.Э. Мандельштам , В.В. Набоков . Острогорский - автор учебника «Русское правописание. Руководство к его наглядному изучению. Статьи для списывания» (1908, 13-е издание, 1917) и хрестоматии «Живое слово» (части 1-3, 1907-1909 годы, 12-е издание, 1917). Как редактор-издатель журнала «Образование» (с 1896) Острогорский значительно расширил проблематику публикаций и преобразовал издание из чисто педагогического в общественно-политический, научно-популярный и литературный журнал. Один из организаторов Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию (1905-1907 годы; позднее Всероссийский учительский союз), участвовал в подготовке проекта реформ среднего образования. Гласный Санкт-Петербургской городской думы.