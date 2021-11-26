ЛЕСГАФТ ПЁТР ФРАНЦЕВИЧ
ЛЕСГАФТ ПЁТР ФРАНЦЕВИЧ - российский педагог, анатом, врач.
Общественный деятель, организатор науки. Окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию (1861), ученик В.Л. Грубера. Ассистент, ординатор во 2-м военно-сухопутном госпитале (1863-1868 годы), прозектор Института практической анатомии (1868). Доктор медицины (1865), доктор хирургии (1868). Экстраординарный профессор кафедры физиологической анатомии Казанского университета (с 1868), уволен (1871) без права заниматься педагогической деятельностью за выступление в печати против произвола администрации. В 1874 году получил право возобновить педагогическую деятельность, до 1886 года работал в Главном управлении военно-учебных заведений. Сформировал концепцию физического воспитания, которую на практике проверял во 2-й военной гимназии, где организовал и возглавлял Учебно-гимнастические курсы офицеров (1877-1882 годы). В 1881 году по инициативе Лесгафта открыты курсы преподавателей гимнастики и фехтования в войсковых частях. В 1886-1897 годах читал лекции по анатомии в Санкт-Петербургском университете и на Рождественских женских курсах лекарских помощников. В 1893 году на средства своего ученика И.М. Сибирякова организовал и возглавил биологическую лабораторию (в 1918 году преобразована в Естественно-научный институт имени П.Ф. Лесгафта). Под редакцией Лесгафта издавались «Известия Санкт-Петербургской биологической лаборатории» (в 1896-1910 годах вышло 10 томов). В 1896 году учредил Временные курсы для приготовления воспитательниц и руководительниц физических упражнений и игр (т. н. Лесгафтовские курсы), получившие в 1898 году статус вуза (закрыты по политическим мотивам в 1905 году).
В 1901 году выслан из Санкт-Петербурга за организацию письменного протеста 99 общественных деятелей против расправы над студентами - участниками демонстрации у Казанского собора. Во время Революции 1905-1907 годов в доме Лесгафта помещался Исполком Санкт-Петербургского совета рабочих депутатов. В 1905-1906 годах Лесгафт открыл Вольную высшую школу (позднее Высшие курсы П.Ф. Лесгафта) при биологической лаборатории, а также вечерние курсы для рабочих (запрещены в 1907 году, существовали нелегально до 1912 года). Курсы в дальнейшем стали образцом для вузов физкультуры, на их базе в 1919 году создан Государственный институт физического образования имени Лесгафта.
Лесгафт - один из основоположников лечебной физкультуры, школьной гигиены и врачебно-педагогического контроля в физическом воспитании. Выступал за развитие народного образования в России, внёс значительный вклад в организацию женского образования. Основные работы по проблемам функциональной анатомии, физического воспитания и биологии. Лесгафт первым стал использовать рентгенографию в анатомических исследованиях. Развивая принцип единства формы и функции, рассматривал систему упражнений как средство умственного и физического развития человека, анализировал биологической основы наследственности и развития детей. По данным анатомии, физиологии и психологии пытался обосновать педагогику как науку, опубликовал руководства по семейному воспитанию детей, физическому воспитанию школьников и др. Имя Лесгафта увековечено в названии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья (Санкт-Петербург), во дворе которого ему установлен памятник.
Сочинения:
Избранные педагогические сочинения. М., 1951-1952 годы. Тома 1-2;
Собрание педагогических сочинений. М., 1951-1954 годы. Тома 1-5;
Избранные труды по анатомии. М., 1968;
Избранные педагогические сочинения. М., 1988