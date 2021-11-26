ЛЕДЕНЦОВА ОБЩЕСТВО
ЛЕДЕНЦОВА ОБЩЕСТВО - общественная организация по поддержке научных исследований в области техническиих и естественных наук в России в 1909-1918 годах.
Состояло при Московском университете и Московском императорском техническом училище (ныне МГТУ). Основано по инициативе Христофора Семёновича Леденцова [24 июля (5 августа) 1842 года, Вологда - 31 марта 1907 года, Женева; похоронен в Вологде], купца 1-й гильдии, личного почётного гражданина, благотворителя, гласного городской думы (с 1871 года) и городского головы (1883-1887 годы) Вологды.
Леденцова общество действовало на доходы от неприкосновенного капитала (вырос с 1,3 миллионов рублей в 1910 году до 1,78 миллионов рублей в начале 1917 года), полученного по завещанию Х.С. Леденцова. В состав Леденцова общества (290 человек в 1917 году) входили учёные и предприниматели; председатель совета общества - С.А. Фёдоров, товарищ председателя - Н.А. Умов. Для рассмотрения изобретений в обществе действовали постоянные экспертные комиссии.
Леденцова общество обеспечило строительство лаборатории по изучению функций мозга при физиологическом отделе Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, которую возглавлял И.П. Павлов (1911-1912 годы); оборудовало физическую лабораторию и мастерскую при Московском горном народном университете имени А.Л. Шанявского для П.Н. Лебедева после его отставки из Московского университета (1911 год; после смерти Лебедева лабораторию возглавил П.П. Лазарев); приобрело спектроскопическое оборудование для геохимических исследований В.И. Вернадского в Минералогической лаборатории при Геологическом и минералогическом музее Петербургской АН (1911 год); оборудовало лаборатории Н.Е. Жуковского в Московском университете и Московском императорском техническом училище; с 1914 года содержало Карадагскую научную станцию имени Т.И. Вяземского в Крыму. Оказало поддержку В.И. Гриневецкому в исследованиях рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания, Б.Л. Розингу в разработке систем телевидения, Н.Д. Зелинскому в проведении работ по дегидрогенизации углеводородов и многим другим учёным.
Издавало «Временник» (тома 1-8, 1910-1917 годы) и «Приложения» к нему (№ 1-9, 1912-1918 годы). Организовало 1-й Всероссийский съезд по вопросам изобретательства (Москва, 1916 год). Имело собственную библиотеку. После Октябрской революции 1917 года закрыто постановлением ВСНХ от 8 сентября 1918, его средства и имущество национализированы.