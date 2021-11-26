КОРНИЛОВ Александр Александрович

Историк, общественный деятель.

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1884). Служил вольноопределяющимся в Царстве Польском, с 1887 до 1900 комиссар по крестьянским и переселенческим делам при Иркутском генерал-губернаторе. В 1892-93 участвовал в помощи голодающим. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК. В 1908-10 преподавал русскую историю в Петербургском политехническом институте. В 1917 был главой земельного комитета.

Исторические исследования посвящены преимущественно истории XIX в. Автор первого обобщающего курса по данному периоду. Рассматривал историю XIX с ярко выраженных либеральных позиций, как борьбу прогрессивной общественности с реакционным правительством. Ключевым событием столетия считал отмену крепостного права. Автор ряда исследований по истории русского революционного движения.

Сочинения:

Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. СПб., 1905;

Общественные движения при Александре II (1855-1881):

Исторические очерки. Париж, 1905;

Курс русской истории XIX века. М., 1912-14. Ч. 1-3;

Молодые годы Михаила Бакунина: Из истории русского романтизма. М., 1914;

Партия Народной свободы: Исторический очерк. Одесса, 1917;

Годы странствий Михаила Бакунина. Л.-М., 1925.