КОБЕКО ДМИТРИЙ ФОМИЧ

КОБЕКО ДМИТРИЙ ФОМИЧ - российский государственный дея­тель, ис­то­рик, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1890 год), действительный тайный советник (1902 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1856 год), за­тем на служ­бе в Министерстве фи­нан­сов; управ­ля­ю­щий Об­щей кан­це­ля­ри­ей Министерства (1865-1879, 1892 годы), один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков М.Х. Рей­тер­на, член со­ве­та ми­ни­ст­ра фи­нан­сов (1879-1887 годы, с 1892 года), ди­рек­тор Департамента ок­лад­ных сбо­ров (1887-1892 годы). Как пред­ста­ви­тель министерства вхо­дил в прав­ле­ния ря­да ак­цио­нер­ных об­ществ и пред­се­да­тель­ст­во­вал на Все­российском тор­го­во-промышленном съез­де в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896 год). Член Государственного со­ве­та (1901-1917 годы, при­сут­ст­во­вал до начала 1908 года). Ди­рек­тор Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ; 1902-1918 годы).

Под руководством Кобенко под­го­тов­ле­ны но­вые пра­ви­ла для за­ня­тий в биб­лио­те­ке [ут­вер­жде­ны 19 декабря 1907 года (1 января 1908 года)]: от чи­та­те­лей впер­вые ста­ли тре­бо­вать предъ­яв­ле­ния пас­пор­та при за­пи­си в биб­лио­те­ку, а в свя­зи с не­дос­тат­ком мест в чи­таль­ных за­лах ог­ра­ни­чи­вал­ся дос­туп в биб­лио­те­ку уча­щей­ся мо­ло­дё­жи. Кобенко - председатель Осо­бо­го со­ве­ща­ния для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­щих о цен­зу­ре и пе­ча­ти по­ста­нов­ле­ний и со­став­ле­ния про­ек­та но­во­го ус­та­ва о пе­ча­ти (1905 год), под­го­то­вил про­ект Временных пра­вил о по­вре­мен­ных из­да­ни­ях, ко­то­рые бы­ли ут­вер­жде­ны 24 ноября (7 декабря) 1905 года и дей­ст­во­ва­ли до Февральской ре­во­лю­ции 1917 года (смотри в статье Вре­мен­ные пра­ви­ла о пе­ча­ти 1905-1906 годов).

Ав­тор ра­бот по российской ис­то­рии XVIII века, ис­то­рии дво­рян­ских ро­дов (Вол­кон­ских, Ор­ло­вых, Тру­бец­ких, Ше­ре­ме­те­вых и др.). Наи­бо­лее из­вест­ное ис­то­рическое сочинение Кобенко - ка­пи­таль­ный труд «Це­са­ре­вич Па­вел Пет­ро­вич, 1754-1796 годы» (1882 год, Ува­ров­ская премия АН; 4-е издание, 2001 год), по­свя­щён­ный жиз­ни императора Пав­ла I до за­ня­тия им пре­сто­ла. Из­дал ряд ис­то­рических до­ку­мен­тов. Под­го­то­вил био­гра­фический спра­воч­ник «Им­пе­ра­тор­ский Цар­ско­сель­ский ли­цей: На­став­ни­ки и пи­том­цы, 1811-1843 годы» (1911 год). Вла­дел од­ной из луч­ших (как по ве­ли­чи­не, так и по со­ста­ву из­да­ний) ча­ст­ных биб­лио­тек в Рос­сии, пе­ре­дал её в дар Русскому ис­то­рическому обществу (член со­ве­та об­ще­ст­ва в 1903-1910 годах). Один из уч­ре­ди­те­лей Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества (1882 год). Сек­ре­тарь (1885-1887 годы) и то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (1887-1888 годы) Литературного фон­да. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1896 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1912 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1917 год) и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.