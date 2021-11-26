КОБЕКО ДМИТРИЙ ФОМИЧ
КОБЕКО ДМИТРИЙ ФОМИЧ - российский государственный деятель, историк, член-корреспондент Петербургской АН (1890 год), действительный тайный советник (1902 год).
Дворянин. Окончил Александровский лицей (1856 год), затем на службе в Министерстве финансов; управляющий Общей канцелярией Министерства (1865-1879, 1892 годы), один из ближайших сотрудников М.Х. Рейтерна, член совета министра финансов (1879-1887 годы, с 1892 года), директор Департамента окладных сборов (1887-1892 годы). Как представитель министерства входил в правления ряда акционерных обществ и председательствовал на Всероссийском торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде (1896 год). Член Государственного совета (1901-1917 годы, присутствовал до начала 1908 года). Директор Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ; 1902-1918 годы).
Под руководством Кобенко подготовлены новые правила для занятий в библиотеке [утверждены 19 декабря 1907 года (1 января 1908 года)]: от читателей впервые стали требовать предъявления паспорта при записи в библиотеку, а в связи с недостатком мест в читальных залах ограничивался доступ в библиотеку учащейся молодёжи. Кобенко - председатель Особого совещания для пересмотра действующих о цензуре и печати постановлений и составления проекта нового устава о печати (1905 год), подготовил проект Временных правил о повременных изданиях, которые были утверждены 24 ноября (7 декабря) 1905 года и действовали до Февральской революции 1917 года (смотри в статье Временные правила о печати 1905-1906 годов).
Автор работ по российской истории XVIII века, истории дворянских родов (Волконских, Орловых, Трубецких, Шереметевых и др.). Наиболее известное историческое сочинение Кобенко - капитальный труд «Цесаревич Павел Петрович, 1754-1796 годы» (1882 год, Уваровская премия АН; 4-е издание, 2001 год), посвящённый жизни императора Павла I до занятия им престола. Издал ряд исторических документов. Подготовил биографический справочник «Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы, 1811-1843 годы» (1911 год). Владел одной из лучших (как по величине, так и по составу изданий) частных библиотек в России, передал её в дар Русскому историческому обществу (член совета общества в 1903-1910 годах). Один из учредителей Православного палестинского общества (1882 год). Секретарь (1885-1887 годы) и товарищ председателя (1887-1888 годы) Литературного фонда. Награждён орденами Святого Александра Невского (1896 год; алмазными знаками к нему - 1912 год), Святого Владимира 1-й степени (1917 год) и др.
Иллюстрации:
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