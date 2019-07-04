Эдуард Толль. В поисках Земли Санникова В июне 1900 года из Кронштадта в плавание по Северному Ледовитому океану отправилась шхуна «Заря». Возглавил экспедицию 42-летний полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль. Экспедиция должна была отыскать мифическую Землю Санникова На Крайнем Севере Эдуард Толль был родом из остзейских немцев. Барон родился в городе Ревеле (современный Таллин) 14 марта 1858 года. После смерти отца он переехал в Дерпт (современный Тарту), где окончил естественно-исторический факультет местного университета, имевшего статус Императорского. Толля всегда интересовали геология, ботаника, зоология и медицина. Будущий исследователь Арктики своё первое путешествие совершил… к берегам Северной Африки. По возвращении Эдуард защитил диссертацию по зоологии, а став кандидатом наук,... На чтение: 3 минуты

В июне 1900 года из Кронштадта в плавание по Северному Ледовитому океану отправилась шхуна «Заря». Возглавил экспедицию 42-летний полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль. Экспедиция должна была отыскать мифическую Землю Санникова

На Крайнем Севере

Эдуард Толль был родом из остзейских немцев. Барон родился в городе Ревеле (современный Таллин) 14 марта 1858 года. После смерти отца он переехал в Дерпт (современный Тарту), где окончил естественно-исторический факультет местного университета, имевшего статус Императорского. Толля всегда интересовали геология, ботаника, зоология и медицина. Будущий исследователь Арктики своё первое путешествие совершил… к берегам Северной Африки. По возвращении Эдуард защитил диссертацию по зоологии, а став кандидатом наук, продолжил трудовую деятельность в университете.

Карта маршрута экспедиции Э. Толля

Источник: http://rus-travelers.ru

Научные работы Толля весьма заинтересовали его земляка, учёного и полярника Александра Бунге, который и предложил молодому исследователю присоединиться к его экспедиции к Новосибирским островам. Толль дал согласие. Путешествие состоялось в 1885 году, молодой учёный по дороге на реке Яне собрал обширные коллекции, после чего побывал в Верхоянске и на Новосибирских островах. На севере острова Котельного ему показалось, что он видит неизвестную землю, находящуюся всего в 150-200 километрах, и высказал предположение, что это легендарная Земля Санникова.

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря». В верхнем ряду: 3 слева над Э. Толлем — А. Колчак. Второй ряд: Н. Н. Коломейцев, Ф. А. Матисен, Э. В. Толль, доктор экспедиции Г. Вальтер, астроном Ф. Зееберг, зоолог Бялыницкий

Источник: upload.wikimedia.org

Новая неизведанная земля полностью захватила исследователя, но в декабре 1886 года работа экспедиции была завершена, и все её участники вернулись в Санкт-Петербург. Была проведена большая изыскательная работа, были собраны интересные коллекции. Русское Географическое общество высоко оценило проведённые работы. Толля наградили большой серебряной медалью имени Н. М. Пржевальского. В виде поощрения общество направило Эдуарда Васильевича на торжества в Вене в честь знаменитого норвежского исследователя и путешественника Фритьофа Нансена, с которым он и подружился. В 1889 году вышла в свет книга Толля, и он становится учёным хранителем Минералогического музея Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.

Откуда есть пошла земля Санникова

Теперь мы должны немного рассказать о Земле Санникова, которая так заинтересовала нашего героя. Началось всё ещё в самом начале XIX века. Государственный канцлер Николай Петрович Румянцев предложил надворному советнику Матвею Матвеевичу Геденштрому провести исследования севера Сибири. Экспедицию эту уважаемый исследователь проводил по совместительству, ибо был приговорён к ссылке в Сибирь по делу о контрабанде. В 1808 году Геденштром прибыл в Иркутск, откуда и отправился в служебную командировку для обследования берегов Ледовитого океана.

Э. Толль в каюте

Источник: pinterest.ru

В 1809 году Матвей Матвеевич посетил восточный берег острова Новая Сибирь. В странствиях по Северу его сопровождал охотник Яков Санников. Они вместе наблюдали к северо-востоку от острова неизвестную землю, а ещё одну такую землю они видели к северу от острова Котельного. Все эти земли Геденштром пометил на картах как «земли, виденные Санниковым».

В 1821 году в этих районах работала экспедиция под командованием лейтенанта флота П. Ф. Анжу. Среди многих задач, поставленных перед экспедицией, были и поиски Земли Санникова. В какой-то момент участники экспедиции заметили на горизонте едва различимые контуры гор. Никто и не сомневался, что новую землю удалось найти, но прошло время, изменилось освещение, и перед глазами остались только ледяные торосы. Экспедиция констатировала, что такой земли вроде как и нет. С карт после плавания Анжу исчезли земли, виденные Санниковым. Но это не означало, что вопрос поиска этих островов был исчерпан. Наоборот, ситуация стала ещё более интригующей.

Искать и не сдаваться

Долго в музее Эдуарду Толлю прослужить не удалось, в 1893 году он возглавил новую экспедицию. Он проводил изыскания на берегу Восточно-Сибирского моря, на островах устраивал склады продовольствия на случай зимовки. Эту работу он проводил по просьбе Нансена, который готовил очередную экспедицию на своём корабле «Фрам».

«Заря» на зимовке 1902 год

Источник: upload.wikimedia.org

Пришло время и для выполнения заветной мечты – поиска Земли Санникова. В 1898 году Толлем был разработан план поисков, который поддержали и русские учёные, и Фритьоф Нансен. Вслед за учёными план поддержало и правительство, оно выделило необходимые финансы. Подготовка продолжалась длительное время, и в июне 1900 года шхуна «Заря» снялась с якоря.

Первое время экспедиция провела у берегов Таймыра. Понадобился год, чтобы приблизиться к месту поисков Земли Санникова. Впрочем, сплошные льды и густой туман сделали поиски невозможными. Путешественники планировали зимовать у острова Беннетта и продолжить поиски по льду на собаках. Но попытка оказалась неудачной, и вторая зимовка была организована у Котельного острова.

Корабль ещё был скован льдами, когда в июле 1902 года Толль, астроном Фридрих Зееберг и двое зверопромышленников отправились в поход. Путешественники спешили, понимая, что это последняя попытка добраться до искомой земли. На корабле оставалось очень мало продуктов и угля.

Э. Толль

Источник: pinterest.ru

По плану не позднее 3 сентября Толль должен был вернуться на остров Беннетта, где произойдёт встреча со шхуной. Но это были всего лишь предположения. Шхуна так и не справилась со льдами и не подошла к предполагаемому месту. Когда были исчерпаны все запасы угля, капитан шхуны лейтенант Фёдор Матисен был вынужден взять курс на Тикси. Это произошло 5 сентября 1902 года. Капитан выполнил распоряжение Толля, оставленное им перед уходом.

В поисках Эдуарда Толля

На следующий год начались активные поиски Толля. Спасательная экспедиция под руководством Александра Колчака вышла на большой спасательной шлюпке из устья реки Лены. В августе 1903 года спасатели добрались до острова Беннетта и нашли стоянку Толля. Здесь были оставлены три записки, в которых говорилось, что путешественники покидают остров. Они должны были пройти 150 километров по неокрепшему льду в условиях полярной ночи. 8 ноября 1902 года они ушли с острова... Отряд Колчака обследовал берега всех ближайших островов и завершил свою работу. Русское географическое общество наградило будущего адмирала за эту работу Большой золотой медалью.

Источник: pinterest.ru

А сама Земля Санникова продолжала занимать умы полярников. К 1914 году две из трёх земель, виденных Санниковым, были открыты. Третьей земли найти не удалось. Эти районы впоследствии были исследованы ледоколами и полярной авиацией, а чуть позднее через них продрейфовал пароход «Георгий Седов», но никто следов земли не обнаружил.

Толль пожертвовал жизнью ради открытия неизвестной суши, когда-то виденной зорким Санниковым. В своих поисках он был не одинок. Многие выдающиеся исследователи Арктики искренне верили в существование этой земли. К сожалению, полярники ошибались, но это нисколько не умаляет их заслуг перед российской наукой. Они стали ярким примером беззаветного служения Родине. Судьба Эдуарда Толля и легендарной Земли Санникова так и остаются загадкой для нас. Некоторые учёные думают, что она была, но ушла под воду, есть версия, что растаял лёд, составлявший основу острова.

Часть тайны, правда, очень художественную, нам с вами приоткрывает роман «Земля Санникова», который написал в 1926 году замечательный русский писатель и учёный Владимир Афанасьевич Обручев. А герои снятого в 1973 году режиссёрами Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым по мотивам этого романа одноимённого фильма всё-таки попадают на этот загадочный остров. «Призрачно всё в этом мире бушующем», – строчки из замечательной песни из этого фильма подводят итог активным поискам таинственной земли, так и не покорившейся отважному Эдуарду Толлю…