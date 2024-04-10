9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Первое российское плавание вокруг света

Крузенштерн И.

200 лет назад, в 1806 году, произошло знаменательное событие не только в истории российского флота, но и в истории всей России - было блистательно завершено первое отечественное кругосветное плавание на кораблях "Надежда" и "Нева" под начальством И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского. Во время трехгодичного путешествия русские моряки показали всему миру, что они и превосходные мореходы, и трудолюбивые, добросовестные исследователи, обогатившие мировую науку новыми географическими открытиями. Об этом ярко, увлекательно поведал И.Ф.Крузенштерн в своих записках. В качестве иллюстраций использованы рисунки непосредственных участников этого исторического плавания.