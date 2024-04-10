9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Лиснянский

Фирсов И.

Книга известного исследователя истории русского флота И.И.Фирсова посвящена Юрию Федоровичу Лисянскому, принадлежащему к славному племени первооткрывателей и первопроходцев. На карте мира его имя упоминается восемь раз. Он был трижды первым: первым совершил под российским флагом кругосветное путешествие, первым проложил через моря и океаны путь от Русской Америки до Кронштадта, первым открыл необитаемый остров в центральной акватории Тихого океана. Но перед этим главным своим подвигом он успел принять участие в боевых морских сражениях против шведов и французов. По итогам своей кругосветной экспедиции он за свой счет выпустил замечательную книгу `Путешествие вокруг света на корабле `Нева` и `Альбом, собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию`. Служение России, ее флоту стало главным делом всей его жизни.