Василий Головнин. Адмирал из рязанской глубинки 19 апреля 1776 года родился замечательный русский мореплаватель Василий Михайлович Головнин Человек, родившийся в самой сухопутной российской губернии – Рязанской, в селе Гулынки Пронского уезда, стал великолепным моряком, адмиралом, одним из лучших исследователей морей и океанов, географом и администратором. Вся жизнь Головнина была наполнена необыкновенной отвагой и готовностью пожертвовать собой во имя Родины, а также добротой и сердечностью в отношении с простыми людьми. Василий Михайлович зарекомендовал себя умелым кораблестроителем и военно-морским теоретиком, талантливым публицистом и литератором. Вся его жизнь – замечательный сюжет для писателей всех времен. Первые шаги мореплавателя В девять лет дворянский сын Василий остался сиротой, и родственники отправили... На чтение: 2 минуты

19 апреля 1776 года родился замечательный русский мореплаватель Василий Михайлович Головнин

Человек, родившийся в самой сухопутной российской губернии – Рязанской, в селе Гулынки Пронского уезда, стал великолепным моряком, адмиралом, одним из лучших исследователей морей и океанов, географом и администратором. Вся жизнь Головнина была наполнена необыкновенной отвагой и готовностью пожертвовать собой во имя Родины, а также добротой и сердечностью в отношении с простыми людьми. Василий Михайлович зарекомендовал себя умелым кораблестроителем и военно-морским теоретиком, талантливым публицистом и литератором. Вся его жизнь – замечательный сюжет для писателей всех времен.

Первые шаги мореплавателя

В девять лет дворянский сын Василий остался сиротой, и родственники отправили его в Морской кадетский корпус. 14-летний кадет Головнин уже стал участником Русско-шведской войны. На боевом корабле «Не тронь меня» он отличился в сражениях под Красногорском и Выборгом и был удостоен своей первой медали.

В 1793 году юный моряк оканчивает морской корпус и в звании мичмана начинает службу на кораблях Балтийского флота. После военных кампаний против Франции 1798-1800 годов его, как одного из лучших офицеров русского флота, в составе группы волонтёров отправили на стажировку в Англию, продлившуюся до 1805 года. Именно во время этой стажировки, одним из его наставников во время которой был знаменитый адмирал Нельсон, он пишет свои первые научные статьи, а его книга «О военно-морских сигналах для дневного и ночного времени» четверть века была настольной книгой офицеров флота.

Портрет В.М. Головнина

Капитан «Дианы»

1806 год становится знаменательным для нашего героя. Его назначают командиром строящегося военного шлюпа «Диана». Именно в это время завершают свое кругосветное плавание Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. Головнин должен был продолжить начатое ими дело. В круг его задач входили географические и гидрографические исследования в Тихом океане.

Международная обстановка во время плавания «Дианы» менялась постоянно. В 1807 году отношения между Россией и Великобританией в очередной раз дали трещину. Головнин об этом ничего не знал, и когда шлюп зашел в одну из бухт в английской Капской колонии в Южной Африке, он был задержан английской эскадрой. Несмотря на имеющиеся разрешения британского правительства на проведение научных изысканий, вынужденная задержка продолжалась более года. Ждали указаний сверху, их не было, и Головнин организовал дерзкий побег от английского флота. Побег удался на славу, и всё дальнейшее путешествие до Камчатки прошло без проблем.

Основная работа экспедиции началась на Камчатке. Здесь Василий Михайлович изучил материалы, которые собрали его предшественники, после чего сам начал исследовать район северной части Тихого океана и Курильской гряды. Во время поездки на остров Кунашир Головнин с группой своих товарищей был схвачен японцами.

Шлюп «Диана»

Более двух лет продолжалось вынужденное пребывание русского мореплавателя в Японии. К этому времени мало кому из европейцев приходилось бывать в Стране восходящего солнца. Несмотря на сложности пребывания в плену, Головнин оставался истинным путешественником и исследователем. Дневник, который вёл Василий Михайлович, был позднее издан под названием «В плену японцев» и переведён на многие языки.

В 1814 году мореплаватель вернулся в Петербург. За заслуги перед отечеством Василию Михайловичу присвоили звание капитана 2-го ранга и сделали членом Адмиралтейского департамента.

Плавание на «Камчатке»

В 1817 году Головнин возглавил новую кругосветную экспедицию на новом шлюпе «Камчатка». Перед экспедицией ставилась задача доставить в русские владения на Камчатке различные грузы, сделать необходимые топографические описания островов, открытых ранее. Ещё одной задачей стало описание северо-западных районов Нового Света. Всё, что было намечено, было выполнено очень качественно.

В.М. Головнин с моряками на Курильских острова

Ещё одним интересным фактом, стало то, что экспедиция на «Камчатке» стало прекрасной школой для молодых офицеров, которые были включены в состав экипажа корабля. Среди этих офицеров были Фёдор Литке, Фёдор Матюшкин и Фердинанд Врангель, которые в дальнейшем с честью продолжили дело своего наставника. В 1819 году «Камчатка» вернулась в Кронштадт.

Генерал-интендант флота

В 1823 году, учитывая опыт и знания Василия Михайловича, его назначили генерал-интендантом флота. В ведение Головнина отошли все корабельные постройки и береговые здания Адмиралтейского ведомства от Балтики до Тихого океана, за исключением Чёрного моря.

На этом высоком государственном посту Василия Михайловича всегда отличало высокое отношение к служебному долгу. Честь и правда были его главными принципами в отношении к делу. Этот период его службы относится ко времени интенсивного развития техники, когда на смену парусному флоту начал приходить паровой. При участии Головнина было построено более 200 судов, в том числе первых в России 10 пароходов, была проведена перестройка части верфей. В это же время был создан корпус корабельных инженеров.

Портрет В.М. Головнина

Особый интерес у его современников вызывали описания плаваний Головнина на «Диане» и «Камчатке». Им был подготовлен трактат о тактике военно-морских флотов и правилах описания морских берегов. Этот труд стал настольной книгой многих известных русских путешественников и гидрографов.

Умер знаменитый мореплаватель 29 июня 1831 года в Петербурге в чине вице-адмирала от свирепствовавшей тогда по европейской части России холеры.

Карта плаваний В.М.Головнина

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