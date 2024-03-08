ТУРГЕНЕВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Тургéнев, Александр Иванович (27.03[07.04].1784, Симбирск — 03[15].12.1845, Москва) — российский государственный и общественный деятель, историк и литератор, почетный член Петербургской академии наук (1818), тайный советник (1843). Брат декабриста Н. И. Тургенева . Из старинного дворянского рода. В 1797–1800 учился в Благородном пансионе при Московском университете. В 1802–1804 изучал историю и политические науки в Гёттингенском университете, совершил путешествие по немецким и славянским землям. На государственной службе с 1805. Директор департамента Главного управления духовными делами иностранных исповеданий (1812–1817), с 1810 состоял при главе управления князе А. Н. Голицыне . С 1817 — глава департамента духовных дел Министерства духовных дел и народного просвещения. Секретарь Библейского общества. Активно участвовал в кодификации российского законодательства, являясь членом Совета Комиссии составления законов (1812–1826). Помощник статс-секретаря департамента законов Госсовета (1812–1827).

Член литературного общества «Арзамас» (с 1815), действительный член Общества истории и древностей российских (с 1816).

После доноса митрополита Серафима, закрытия Библейского общества и Декабристов восстания жил пре­имущественно за границей. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лит .: Срезневский И. И. Александр Иванович Тургенев. Несколько о нем припоминаний. 1785–1845 // Русская старина. 1875. Т. 12. № 3. С. 555–564; № 4. С. 739–749; Гиллельсон М. А. И. Тургенев и его литературное наследство. М.–Л., 1964; Рудницкая Е. Л. Александр Иванович Тургенев: «Я — космополит и русский в одно время» // Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М., 2007. С. 60–66. Ю. Л. Михайлова .