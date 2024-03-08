СМИРДИН, АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

Сми́рдин, Александр Филиппович (21.01[01.02].1795, Москва — 16[28].09.1857, Санкт-Петербург) — книгоиздатель и книготорговец.

Из небогатой купеческой семьи, с детства служил в книжной лавке в Москве. В 1817 переехал в Санкт-Петербург и поступил на службу к книгопродавцу В. А. Плавильщикову, после смерти которого в 1825 продолжил его дело. В 1831–1832 перевел лавку на Невский проспект и открыл при ней библиотеку. В память об этом событии был издан альманах «Новоселье». Лавка и библиотека стали своеобразным литературным клубом русских писателей.

Первым в России ввел систематическую оплату авторского труда. Большими тиражами издавал книги А. С. Пушкина, И. А. Крылова, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, П. А. Вяземского. Всего было выпущено свыше 70 томов произведений 35 российских авторов. В 1834 основал журнал «Библиотека чтения», выплачивал гонорары печатавшимся там журналистам и главному редактору О. И. Сенковскому.

В 1839–1845 в издательстве С. вышло 3 тома (из запланированных 10) альманаха «Сто русских литераторов». В 1858–1859 в С.‑ Петербурге вышло 6-томное издание «Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина».

Лит .: Смирнов-Никольский Н. П. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957; Кишкин Л. С. Честный, добрый, простодушный. Труды и дни А. Ф. Смирдина. М., 1995; Зайцева Е. Ю. К вопросу о книгоиздательской деятельности А. Ф. Смирдина // Вестник РГГУ. № 9. 2007. С. 27–47. И. А. Кукушкина.