ШУЛЬГИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

Российский историк, профессор, ректор Императорского Санкт-Петербургского университета (1836—1840).

Родился в Костромской губернии в семье обер-офицера. Образование получил в Костромской гимназии, где отличался успехами, а затем (в период 1810—1813 годов) в Петербургском педагогическом институте. Во время учебы давал частные уроки, чтобы поддерживать свою семью. В 1816 г. он поступил воспитателем и преподавателем истории и географии в младших классах Царскосельского лицея, где оставался в течение многих лет, сначала в звании учителя и воспитателя, затем адъюнкта и, наконец, профессора. В лицее основательно изучил французский и немецкий языки. Скоро он заслужил репутацию опытного и даровитого наставника; материальные причины побуждали его брать на себя преподавание в целом ряде учебных заведений.

В Петербургском университете.

В 1833 г. был приглашен в С.-Петербургский университет для занятия кафедры всеобщей истории, вместо числившегося на этой кафедре ректора А.А. Дегурова, давно оставившего преподавание. Вскоре он был утвержден в должности ординарного профессора. Уже в декабре 1833 г. был избран деканом историко-филологического факультета и членом Правления университета. Деканом он переизбирался еще дважды, а в декабре 1835 г. был избран и утвержден ректором университета на 4 года (по уставу 1835 г.). С его назначением связано обновление состава профессоров, увеличение числа студентов почти в 2 раза, обновление содержания и номенклатуры читаемых курсов, начало печатания университетских отчетов и организация университетских Актов, укрепление материальной базы университета, в связи с его возвращением в реставрированное и приспособленное под нужды обучения здание Двенадцати коллегий. После оставления поста ректора Шульгин оставил преподавание в университете и вернулся в Царскосельский лицей профессором всеобщей и русской истории.

Преподавательская деятельность вне университета.

В годы работы в университете Шувалов был избран в члены-корреспонденты статистического отделения совета Министерства внутренних дел, ученого комитета министерства Государственных Имуществ и Императорской Академии Наук. Как близкий сотрудник по военному ведомству Я. И. Ростовцова, был участником почти всех преобразований его времени в военно-учебных заведениях, и занимал пост наставника-наблюдателя за преподаванием политических наук во всех военно-учебных заведениях. В 1839 г. он был приглашен преподавать историю и статистику великому князю Константину Николаевичу, а затем и его двоюродным братьям, великим князьям Николаю и Михаилу.

Реформа государственных крестьян Д.П.Киселева.

Помимо своей педагогической деятельности, Шувавалов в 1840 г. был приглашен министром Государственных Имуществ Д.П. Киселевым в члены совета этого министерства; участвуя вообще в деятельности совета, он особенно потрудился в комиссии по разработке вопроса об изменении податей, с переводом их с людей на землю. 20 февраля 1866 г., в день пятидесятилетнего юбилея его служебной деятельности, ему был пожалован орден Белого Орла и поднесен диплом на избрание его в почетные члены Петербургского университета.

Научная деятельность.

К ученым трудам Шувалова относится, прежде всего, изданное им в 1822 г. «Руководство ко всеобщей географии», в двух частях. В 1832 г. издал обратившее на себя внимание сочинение "Изображение характера и содержания истории трех последних веков", в котором изложил свои взгляды относительно истории вообще и о духе и связи событий в Европе с конца XV до начала XIX века в частности. Этот труд Академия наук оценила 2-ой Демидовской премией. В 1839 г. за сочинение «Изображение характера и содержания Новейшей истории» удостоен Демидовской премии от Академии наук. 18 ноября 1839 г. избран в действительные члены Российской академии наук.