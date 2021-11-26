ИСЕЙ

Исей (греч. Ἰσαῖος) (ок. 420 до н. э., Эвбея — ок. 350 до н. э., Афины) — древнегреческий оратор, один из 10 афинских ораторов, включенных в александрийский канон аттических ораторов.

Родился на Эвбее, но основную часть жизни провел в Афинах; не занимался политической деятельностью, из чего некоторые ученые делают вывод, что он был метеком; другие считают его афинским гражданином из семьи афинских клерухов на Эвбее. Учился ораторскому мастерству у Исократа и, возможно, Лисия, позже открыл собственную ораторскую школу. Известен как наставник Демосфена. И. занимался составлением судебных речей для частных лиц; тематика дошедших до нас речей касается вопросов наследства. Из приписываемых ему 64 речей полностью сохранилось 11, от остальных до нас дошли фрагменты и названия. Также считалось, что И. являлся автором учебника по ораторскому искусству. Стиль И. отличается краткостью и ясностью.

Лит.: Исей. Речи // Вестник древней истории. 2013. № 1—4. Moy L. Étude sur les plaidoyers d’Isée. Paris, 1876. Wevers R. F. Isaeus: Chronology, Prosopography, and Social History. The Hague–Paris, 1969 (Studies in Classical Literature, 4).