Пого́дин, Михаил Петрович

Пого́дин, Михаил Петрович (11[23].11.1800, Москва — 08[20].12.1875, Москва) — российский историк, писатель, журналист, академик Петербургской АН (1841). Сторонник норманнской теории происхождения государственности Древней Руси. Вместе с Н. Г. Устряловым разрабатывал теорию официальной народности, а также развивал идеи панславизма.

Происходил из семьи крепостного. Получил домашнее образование. В 1814–1818 обучался в Московской губернской гимназии, в 1818–1821 — на словесном отделении историко-­филологического факультета Московского университета. На формирование взглядов П. повлияли труды Н. М. Карамзина и А. Л. Шлёцера . В 1825 защитил диссертацию «О происхождении Руси», в которой приводил доказательства норманнской теории, полемизируя с М. Т. Каченовским , Н. И . Костомаровым и Д. И. Иловайским . С 1826 читал курс всеобщей истории в Московском университете. В 1835 занял кафедру русской истории. Автор большого количества публикаций по русской истории. Сфера научных интересов — история домонгольского периода, история Московского государства XVI–XVII вв., эпоха Петра I .

Со 2‑й половины 1820‑х — секретарь Общества любителей русской словесности. Внес существенный вклад в развитие русской журналистики. В 1827–1830 издавал журналы «Московский вестник», «Москвитянин» (совместно с С. П. Шевыревым), «Русский исторический сборник».

Известен как выдающийся коллекционер. В собранном П. Древлехранилище находились рукописи, старопечатные книги, иконы, предметы церковной утвари, оружие, монеты, а также бумаги и автографы исторических деятелей. Ныне часть коллекции хранится в Эрмитаже, часть — в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, а часть — в Оружейной палате.

Соч. : Исследования, замечания и лекции о русской истории. В 7 т. М., 1846–1857; Норманнский период русской истории. М., 1859.

Лит .: Бестужев-­Рюмин К. Н. М. П. Погодин. СПб., 1892; Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 т. СПб., 1888–1910; Павленко Н. И . Михаил Погодин: жизнь и творчество. М., 2003. Ю. Л. Михайлова.