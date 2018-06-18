Первая телеграмма – от императора. Как мы опередили изобретение Морзе Эксперт рассказал о том, кто на самом деле изобрел первый электромагнитный телеграф, у кого Морзе позаимствовал идею своей азбуки и какой была первая телеграмма Николая I. Сегодня нам доступна масса средств связи, и практически каждый смартфон и компьютер имеет подключение к интернету, что позволяет нам общаться друг с другом на самых больших расстояниях. Из-за развития глобальной Сети телефонная связь постепенно отступает на второй план, но и этот способ связи по-прежнему остается достаточно актуальным. Сделать звонок или отправить сообщение теперь так же просто, как щелкнуть пальцами, а ведь когда-то об этом нельзя было и мечтать. В течение многих веков единственным действенным... На чтение: 5 минут

Эксперт рассказал о том, кто на самом деле изобрел первый электромагнитный телеграф, у кого Морзе позаимствовал идею своей азбуки и какой была первая телеграмма Николая I.

Сегодня нам доступна масса средств связи, и практически каждый смартфон и компьютер имеет подключение к интернету, что позволяет нам общаться друг с другом на самых больших расстояниях. Из-за развития глобальной Сети телефонная связь постепенно отступает на второй план, но и этот способ связи по-прежнему остается достаточно актуальным.

Сделать звонок или отправить сообщение теперь так же просто, как щелкнуть пальцами, а ведь когда-то об этом нельзя было и мечтать.

В течение многих веков единственным действенным способом передачи информации оставались письма, однако доставить срочное сообщение таким образом было сложно. Все изменило удивительное изобретение, пришедшее к нам только в XIX веке и позволившее обмениваться сообщениями на больших дистанциях, – телеграф.

Все мы хорошо знаем фамилию американского ученого Морзе, который в 1840 году запатентовал электромагнитный телеграф и разработал универсальный код, которым сегодня пользуется весь мир.

Но немногие знают, что первый электромагнитный телеграф появился гораздо раньше и не в США, а у нас – в России. Его изобретателем стал российский ученый, балтийский немец по происхождению Павел Львович Шиллинг. Свой аппарат он впервые продемонстрировал в 1832 году, то есть на восемь лет раньше телеграфа Морзе (а если вести отсчет со дня отправления Морзе первой телеграммы – 24 мая 1844 года, то Шиллинг опередил конкурента на все 12 лет).

Павел Львович был человеком разносторонним: по профессии он был дипломатом и нес службу в Министерстве иностранных дел, также был историком-востоковедом и в 1830 году отправился с научной экспедицией в Восточную Сибирь, после чего собрал ценную коллекцию тибето-монгольских литературных памятников. Но наиболее значительные открытия Шиллинг совершил в области электротехники, создав первый в мире прибор, передававший сообщения при помощи электричества.

О том, как русский дипломат положил начало развитию мировой телеграфии, какой была первая телеграмма Николая I и почему Сэмюэл Морзе прославился на весь мир, а о Шиллинге все забыли, порталу «История.РФ» рассказал Владимир Дмитриевич Цукор, многолетний руководитель Музея истории Центрального телеграфа.

Создатели действующей копии телеграфного аппарата Шиллинга, слева направо: В.Д. Цукор, Р.Х. Валиулов, С.Л. Мишенков

«Устройство, похожее на пианино»

– Владимир Дмитриевич, кто же все-таки изобрел первый телеграф? Мы все слышали фамилию Морзе, а о нашем соотечественнике Павле Шиллинге, который начал заниматься разработкой электрического телеграфа гораздо раньше Морзе, почему-то никто не вспоминает…

– Конечно, первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат в 1832 году создал Павел Львович Шиллинг. Это был 6-мультипликаторный аппарат, и Шиллинг изобрел для него специальный код, с помощью которого передавались сообщения. Кстати, я и мои коллеги своими руками сделали точную копию этого аппарата, которая находится в коллекции Музея истории ПАО «Центральный телеграф». Для того чтобы изготовить этот аппарат, мною были сфотографированы оригиналы аппаратов Шиллинга, находящиеся в Политехническом музее в Москве и в Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге. Также были сфотографированы и изучены другие известные мне копии аппарата П. Л. Шиллинга: две в Санкт-Петербурге (Центральный музей путей сообщения и Центральный музей артиллерии, инженерных войск и войск связи), в городе Кяхте, в краеведческом музее. Удалось познакомиться с копией аппарата Шиллинга, хранящейся в одном из музеев Германии. В Политехническом музее нам предоставили возможность не только сфотографировать оригинальный телеграфный аппарат Шиллинга, но и обмерить все его узлы и детали. Кроме того, мне удалось достать копии старинных чертежей этого аппарата. Таким образом, мы сделали не только совершенно точную копию аппарата, включая использование материалов, аналогичных оригинальным (дерево, латунь, магниты, проводники и пр.), но и все схемные решения, которые соответствуют найденным историческим чертежам. И созданная нами историческая реплика аппарата Шиллинга – это единственная в стране действующая модель первого в мире телеграфного аппарата Шиллинга. – Расскажите, как работал этот телеграф?

– В составе аппарата имеется передающее устройство (передатчик), очень похожее на пианино, с восемью белыми и восемью черными клавишами, служившими для замыкания электрической цепи и включения тока на катушки мультипликаторов: «плюс» или «минус» источника электропитания (батареи) аппарата. Приемный прибор состоял из шести мультипликаторов – магнитных стрелок, каждая из которых была помещена в катушку, по которой протекал ток при нажатии соответствующих клавиш передатчика аппарата. Магнитные стрелки были подвешены на ниточках, удерживаемых стойками. Выше стрелок на нитках помещались бумажные кружки, покрашенные с одной стороны в черный цвет, а с другой – в белый. Для передачи и приема сообщений использовались два аппарата, которые были соединены между собой восемью проводами. Шесть проводов использовались для управления стрелками (кружочками), один провод служил для включения звонка, чтобы дать сигнал на приемную станцию о начале передачи депеши; восьмой провод служил в качестве обратного провода цепи. Когда на передающей станции нажимали одну или сразу несколько клавиш (только белого или только черного цвета), в соответствии с кодом Шиллинга, то на приемной станции отклонялась одна или несколько соответствующих стрелок, и сигналист видел повернувшийся к нему один или несколько кружочков (только белого или черного цвета). Сигналист, видя повернувшиеся к нему кружочки и зная код Шиллинга, мог понять и записать переданную ему букву или цифру. Если какие-то клавиши передатчика не нажимались, то эти кружки не поворачивались и были обращены к сигналисту на приемной станции «ребром». Таким образом, различные положения черных и белых кружков обозначали условные (кодовые) сочетания, соответствующие буквам алфавита или цифрам. Я не оговорился, специалистов, которые стали работать на первых телеграфных аппаратах, называли сигналистами по аналогии со специалистами, которые обслуживали оптические семафорные телеграфы.

«Текст первой телеграммы составил сам император»

– Как прошли испытания первого электромагнитного телеграфа? И, кстати, я читала, что интерес к этому изобретению проявлял сам Николай I. Это правда?

– 21 октября 1832 года Шиллинг продемонстрировал широкой общественности изобретенный им телеграф у себя на квартире, на Марсовом поле. В настоящее время на доме, где жил и умер изобретатель (Марсово поле, 7), имеется памятная доска. Для демонстрации телеграфа ученый снял весь этаж! В некоторых источниках можно найти информацию, что сам Николай I прибыл домой к Шиллингу, и тот ему из одной комнаты в другую по своему аппарату передал первое телеграфное сообщение, чему император очень удивился.

Согласно одной из версий, текст первой телеграммы, которую составил и передал сам российский император Николай I, был таким: «Я очень рад был посетить господина Шиллинга».

Вскоре после успешной демонстрации был создан «Комитет для рассмотрения электромагнетического телеграфа», который должен был способствовать развитию и усовершенствованию этого изобретения. В то же время членам комитета было предписано не распространяться по этому поводу и считать это важнейшей государственной тайной.

Мемориальная доска на стене дома Адамини в память о П.Л. Шиллинге

– Так вот почему об изобретении Шиллинга нам известно меньше, чем о телеграфе Морзе! Выходит, Павел Львович не запатентовал свой аппарат?

– Действительно, никакого патента не было… Сохранились только копии документов, из которых нам известно, что демонстрация первого электромагнитного телеграфа произошла 21 октября 1832 года. Вообще, события разворачивались таким образом. Шиллинг в самом начале создал 2-мультипликаторный телеграфный аппарат еще в 1828 году. Но код для него был столь сложен, что пользоваться им в то время было весьма затруднительно. Тогда Шиллинг изготовил 6-мультипликаторный телеграф – более простой и более удобный для обслуживания. В 1836 году он продемонстрировал его работу специальной комиссии, образованной по указанию императора. Была построена опытная телеграфная десятиверстная линия вокруг здания Главного Адмиралтейства. Провода были проложены частично под землей, частично под водой через канал. Испытания прошли успешно, после чего Шиллинг занялся проектированием телеграфной линии между Петергофом и Кронштадтом взамен действующей оптической телеграфной линии, которая была построена в 1833 году. Планировалось вместо действующей линии оптического семафорного телеграфа построить линию электромагнитного телеграфа. Внезапная смерть Павла Львовича в 1837 году прервала работу выдающегося русского ученого и изобретателя.

– А чем же телеграф Шиллинга отличается от телеграфа, изобретенного Морзе?

– Главное принципиальное отличие состоит в том, что телеграф Шиллинга не был пишущим – он ничего не фиксировал на каких-либо носителях, в частности на бумаге. На приемной станции телеграфа Шиллинга сигналист смотрел на то, как поворачивались кружки, сверял их положение с кодом и записывал принятые буквы или цифры. После каждого поворота кружков следовала пауза, кружочки вновь поворачивались и занимали другое положение – сигналист записывал следующую букву и т. д. Морзе создал пишущий телеграфный аппарат. Произошло это так. Сэмюэл Морзе, как известно, был художником. В Америке он рисовал портреты известных особ и периодически ездил в Европу – учился там, встречался с другими художниками. И вот однажды, возвращаясь на пароходе из Европы в Америку, он познакомился с интересным опытом, показанным ему: магнитная стрелка поворачивалась под действием электромагнита. Можно предположить, что как у художника у него возникла мысль, что если электрический ток может заставить стрелку поворачиваться, то, возможно, с его помощью на ленте можно сделать отметки, то есть сделать запись сообщения, переданного с помощью тока. Морзе невероятно увлекся этой идеей. У Морзе не было технического образования, он не был знаком с азами электротехники, и он вынужден был консультироваться со специалистами и учеными. В конечном итоге Морзе создал свой первый телеграфный аппарат в 1837 году.

Телеграф Морзе

«Чудны дела твои, Господи»

– Как же Морзе заставил телеграф писать сообщения?

– На тот момент, когда у Морзе появилась эта идея, в мире уже был известен и широко применялся оптический телеграф, который изобрел француз Клод Шапп. Его идея заключалась в том, чтобы передавать сообщения семафорным способом. Передающее устройство телеграфа состояло из нескольких подвижных планок, установленных на башне. Цепочка таких башен, отстоявших друг от друга на расстоянии прямой видимости, образовывала телеграфную линию. Каждая станция была оборудована вертикальной мачтой, по виду напоминавшей железнодорожный семафор. К концу мачты были прикреплены подвижные планки. Работник одной станции поворачивал и устанавливал планки определенным образом, работник другой ближайшей башни наблюдал за положением планок соседней башни в подзорную (оптическую) трубу, затем на своей башне воспроизводил увиденное положение планок. Каждое отличное от других положение планок на башне обозначало определенный знак, например букву, цифру или целое сообщение. Создавались специальные словари, в которых строго определялось соответствие каждого положения планок определенному знаку (сообщению). Таким образом, как по эстафете, этот знак передавался от первой башни ко второй, от второй к третьей и так далее. При расстоянии между башнями около десяти верст сообщение могло быть передано на десятки и сотни верст. С помощью словаря (специальной кодовой книги) на последней башне можно было расшифровать полученное сообщение от первой башни (станции). Вначале Морзе предполагал с помощью электрических сигналов и с использованием электромагнита записывать на движущейся ленте чередующиеся точки, последовательность которых определялась бы специально написанным словарем. Он использовал длинную планку, имеющую выступы, которые, проходя через передающее устройство, могли прерывать ток в цепи. Эта конструкция имела устройство для протяжки бумажной ленты, на которой и отмечались принятые электрические сигналы: точки и паузы между ними.

– А как появилась знаменитая азбука Морзе? Разве сначала он не пробовал перевести эти знаки в буквенные обозначения, как делали до него?

– Да, после того как он придумал этот механизм, нужно было написать для него кодовые таблицы. Так всегда делали для оптической линии, а теперь надо было написать словарь для телеграфа Морзе. Но это был тупиковый путь, потому что у одной страны была своя кодовая таблица, у другой – иная, а требовалось что-то универсальное. Тогда на помощь Морзе пришел его помощник – Альфред Вейл. Именно он подсказал Морзе, что систему кодировки необходимо унифицировать, чтобы каждой букве соответствовала своя комбинация точек и тире. Поэтому масса источников утверждает, что азбуку, которую все мы знаем как азбуку Морзе, на самом деле придумал Вейл. Собственно, потом они судились по этому поводу. Первый аппарат Морзе был «белопишущим»: специальное колесико выдавливало на ленте канавку. Телеграфист, который принимал сообщение, должен был взять ленту в руки, присмотреться или «прощупать» эту канавку. Так он мог отличить «точки» и «тире» на принятой телеграфной ленте.

– Интересно, как звучало первое сообщение, переданное при помощи азбуки Морзе?

– Телеграфная линия, соединявшая Балтимор и Вашингтон, была закончена 24 мая 1844 года. Я встречал разные переводы первой фразы, которая была передана по этой линии, но самый распространенный: «Чудны дела твои, Господи».

– Как дальше происходило развитие телеграфной связи?

– Когда Морзе запатентовал свой аппарат, началось активное развитие телеграфии. Затем телеграф попал в Европу, где его усовершенствовали и сделали колесико, которое приподнимается под действием электромагнита, вращается, обмакивается в специальную чернильницу и оставляет на бумаге короткие или длинные черточки «точки» или «тире» – в зависимости от того, как долго замыкается электрическая цепь, когда ключ замкнут. В России на первой телеграфной линии Санкт-Петербург – Москва применялись стрелочные аппараты, которые придумал ученик Шиллинга, выдающийся ученый и изобретатель Борис Семенович Якоби. Но в 1854 году они были заменены аппаратами Морзе…