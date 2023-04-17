Первая русская африканская экспедиция Русские путешественники нечасто бывали в Африке до середины XIX века. Экспедиция Егора Ковалевского стала первым научным мероприятием России по изучению восточной части «Чёрного континента» На чтение: 2 минуты

Русские путешественники нечасто бывали в Африке до середины XIX века. Экспедиция Егора Ковалевского стала первым научным мероприятием России по изучению восточной части «Чёрного континента».

«Мираж покуда занимал тех, которые не видели его, но на третий день, когда мы вышли на так называемое Море Песков, Бахр-эль-гатаб, мираж уже не сходил с глаз, и это было для нас предметом новых мук» . Так описывал своё путешествие по Нубийской пустыне русский путешественник Егор Ковалевский. Его поездка в Восточную Африку стала первой в отечественной истории научной экспедицией в этот регион и открыла ворота для других русских исследователей и путешественников.

Далёкая Африка

Впервые русские побывали в Африке задолго до путешествия Егора Ковалевского. Считается, что первым нашим соотечественником на «Чёрном континенте» стал Афанасий Никитин, который на обратном пути из Индии посетил сомалийское побережье. После этого нога русского человека долгое время не ступала в Африке. Лишь начиная с XVIII века некоторые путешественники оказываются на континенте, но их присутствие ограничивалось либо дипломатической деятельностью, либо краткосрочным пребыванием в портах европейских колоний.

Отдалённость и отсутствие своих владений на «Чёрном континенте» (план Петра I колонизировать Мадагаскар, как известно, остался лишь планом) затрудняли научное изучение Африки. Впрочем, надобности в этом не было – восточные территории империи требовали внимания, поэтому вся исследовательская мощь была направлена внутрь страны и на приграничные территории. Тем не менее, в середине XIX века русскому инженеру представился случай побывать в тех местах, где не бывали даже европейские путешественники.

Егор Ковалевский, уроженец Харькова, с момента начала службы в Горном департаменте в 1829 году специализировался на разработке золотых приисков. Он активно работал на Урале и в Сибире и вскоре заработал репутацию крупного специалиста в своём деле. Неудивительно, что в 1837 году Ковалевский был приглашён в Черногорию для разработки местных золотых залежей.

Экспедиция Ковалевского

Неудивительно, что в 1847 году инженеру приходит новое приглашение – на сей раз от египетского паши Мухаммеда Али. Добившийся фактической независимости от Стамбула, он пытался претворить в жизнь ряд прогрессивных реформ и уделял большое внимание развитию экономики, для чего приглашал в Каир множество иностранных специалистов. Среди них встречались и подданные Российской империи. Так, незадолго до поездки Ковалевского в Египте побывал доктор медицины Артемий Рафалович, изучавший особенности развития и возникновения чумы.

В конце 1847 года экспедиция, которой, помимо основных задач по изучению месторождений золота, предписывалось собрать иную информацию о флоре и фауне Египта и Судана (вместе с Ковалевским в Африку отправился ботаник Лев Ценковский) прибыла в Каир. Русские исследователи были представлены Мухаммеду Али. «Во время двухнедельного моего пребывания в Каире я бывал очень часто у вице-короля и, смею думать, пользовался его особенным к себе расположением» .

В начале января 1848 года экспедиция отправилась по Нилу на юг страны. В ходе довольно долгого перехода сначала на парусных лодках вверх по реке, а затем на верблюдах через Нубийскую пустыню, Ковалевский оказался в Сеннаре, где исследовал истоки Голубого Нила. До этого момента ни один из европейцев не забирался так далеко вглубь Судана. На реке Тумат Ковалевский нашёл залежи золота. Основав здесь небольшую фабрику, исследователь отправился дальше по Абиссинскому нагорью в поисках истоков Нила. В ходе небольшого путешествия инженер установил координаты истоков Белого Нила – свои находки позднее он отразил в составленной собственноручно карте. На ней он нанёс и другие объекты, до этого времени незнакомые европейским географам. Так, одна из маленьких абиссинских речушек получила название «Невка».

Наблюдения Ковалевского не ограничивались географическими изысканиями. В своих путевых заметках он оставил интересные рассказы о жизни населения Египта и Судана, в частности, он писал о работорговле. «Во всеувидение, как осужденная, стояла женщина, едва прикрытая лохмотьями. По чертам и цвету лица легко было догадаться, что это абиссинянка, а по выражению – что это невольница. Недалеко от нее стоял равнодушный к ее участи беспечный продавец ее» .

Продолжение службы

В 1849 году Ковалевский вернулся в Каир. К этому времени Мухаммед-паша уже скончался. Его преемником стал его сын, Ибрагим, которому инженер и представил результаты своей экспедиции. «Я привез ему золото, добытое на устроенной мной фабрике; он пересыпал его с руки на руку с видимым удовольствием и оказывал явную свою радость» .

Задержавшись на некоторое время в Египте, Ковалевский вскоре вернулся в Санкт-Петербург. Некоторые члены экспедиции, как, например, Лев Ценковский, приняли решение остаться в Африке чуть дольше для продолжения работы. В Россию Ковалевский привёз богатую коллекцию собранных материалов, а также написал несколько отчётов, в которых описывал не только внутреннюю жизнь и географические особенности посещённых регионов, но и давал краткую характеристику внутренней политики Египта, а также предложил несколько проектов, по которым Россия могла бы укрепить своё влияние в Восточной Африке.

Описание поездки в Египет и Судан было создано Ковалевским сразу после возвращения в Россию. «Путешествие во внутреннюю Африку» было опубликовано в Петербурге в 1849 году. Инженер и дальше служил во благо отечества: в 1851 году он способствовал заключению Кульджинского торгового трактата с Китайской империей, в годы Крымской войны участвовал в обороне Севастополя, а в последние годы жизни работал в Министерстве иностранных дел и Императорском Русском географическом обществе. Ковалевский скончался в 1868 году в Санкт-Петербурге. Поэт Фёдор Тютчев, лично знавший путешественника, на его смерть написал стихотворение, заканчивавшееся такими строчками:

И не Руси одной по нем сгрустнется —

Он дорог был и там, в земле чужой,

И там, где кровь так безотрадно льется,

Почтут его признательной слезой.

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