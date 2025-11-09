Памятник генерал-адъютанту, адмиралу Фёдору Петровичу Литке В октябре 2022 года в Кронштадте был открыт памятник адмиралу Фёдору Литке На чтение: 2 минуты

В октябре 2022 года в Кронштадте был открыт памятник адмиралу Фёдору Литке.

Бронзовая фигура адмирала, находящаяся на постаменте, в высоту превышает 4,5 метра. Скульптурная композиция составлена так, что рядом с Литке, одним из главных исследователей Арктики, находятся фигуры белого медведя, тюленя и чайки. А у основания размещён якорь и маленькая улитка – отсылка к месту встречи «у Литке».

Памятник Фёдору Петровичу был открыт в честь 225-летия со дня его рождения. Инициаторами выступили Российское военно-историческое общество, Министерство обороны и Русское географическое общество. Несмотря то на что Литке совершил несколько кругосветных путешествий, исследовал Арктику и стал одним из основателей РГО, памятник ему было решено установить именно в Кронштадте. Дело в том, что кроме научной деятельности, Фёдор Петрович проявил себя и в военном ремесле. Именно он успешно руководил обороной Финского залива во время Крымской войны.

«Ненасытная жажда знаний»

Фёдор Петрович Литке родился в сентябре 1797 года в Санкт-Петербурге. Он происходил из обрусевшего немецкого дворянского рода. Но, несмотря на благородное происхождение, детство у Литке выдалось трудным. Его мать умерла при родах, а с мачехой Фёдор Петрович контакт так и не наладил. И в 1803 году мальчика определили в пансион Мейера. Там он жил на протяжении 5 лет.

А потом умер отец. Мачеха не стала платить за обучение и отдала пасынка на воспитание дяде. Но Фёдора Энгеля племянник не интересовал, мальчик был предоставлен сам себе. Литке, не получив должного образования, компенсировал это количеством прочитанных книг. Друг Фёдора Петровича, адмирал и управляющий Морским министерством Фердинанд Врангель, так его характеризовал: «Ненасытная жажда знаний, составлявшая отличительную черту его характера, и выдающиеся умственные способности». Сам же Литке о том сложном периоде говорил сдержанно: «Детство не оставило во мне ни одного приятного воспоминания».

В 13 лет жизнь Фёдора резко изменилась. Его старшая сестра вышла замуж за капитана 2-го ранга Ивана Саввича Сульменева. И тот взял мальчика под своё крыло. В 15 лет произошло боевое крещение Литке. Он, служивший во флоте под началом Сульменева, принял участие в сражениях против французов в Данциге. Фёдор сумел проявить себя и удостоился знака отличия Военного ордена. После чего получил и повышение в звании, став мичманом.

После окончания войны с французами Литке уже не представлял свою жизнь без моря. И в 1817 году он отправился в кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», которым командовал Василий Головин.

Кругосветные плавания, война и научная деятельность

Кругосветное плавание длилось 2 года. Экспедиция преодолела Тихий океан, побывала в Русской Америке, прошла по Индийскому океану, добравшись до мыса Доброй Надежды. После чего «Камчатка» пересекла Атлантику и вернулась в Кронштадт.

Спустя всего 2 года Фёдор Петрович отправился в следующее плавание. На бриге «Новая Земля» он добрался до Севера. Литке занимался описанием береговой линии Белого моря и Новой Земли. Результатом этих трудов стали новые карты, а также книга «Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое на бриге ”Новая Земля” в 1821–1824 годах».

На берегу Фёдор Петрович чувствовал себя не так уютно, как в море. Его манили волны и новые земли. И поэтому уже в 1826 году он отправился в кругосветное плавание на шлюпе «Сенявин».

Экспедиция справилась с поставленными задачами. Во время путешествия были открыты новые острова, составлено описание неизвестного до этого участка Берингова моря. Появился атлас, в который вошло несколько десятков карт. Вернувшись, Литке написал трёхтомное сочинение «Путешествие вокруг света на военном шлюпе “Сенявин” в 1826–1829 гг.» Поскольку успехи экспедиции были впечатляющие, Фёдор Петрович стал членом-корреспондентом Академии наук.

Карьера Фёдора Петровича уверенно двигалась вверх, причём как военная, так и научная. Он дослужился до звания вице-адмирала и получил должность военного губернатора Ревеля (ныне Таллин). Параллельно Литке стал одним из основателей Русского географического общества, заняв пост вице-председателя. А председателем стал его воспитанник — великий князь Константин Николаевич.

Блестяще проявил себя Фёдор Петрович во время Крымской войны. Когда начался конфликт, французы и англичане ударили с разных сторон. Ожесточённые боевые действия происходили не только в Крыму. Противник хотел ещё атаковать Санкт-Петербург, разгромив корабли Балтийского флота в Финском заливе. Однако замыслам англо-французской эскадры не суждено было осуществиться. Обороной залива руководил непосредственно Литке, который успел подготовиться ко встрече с неприятелем. И в 1855 году Фёдор Петрович стал полным адмиралом и членом Государственного совета.

В послевоенное время Литке занимался научной деятельностью. И в 1864 году получил почётный пост президента Петербургской академии наук. Несмотря на солидный возраст, он занялся развитием Павловской магнитно-метеорологической и Пулковской обсерваторий, а также различных музеев. Ему удалось добиться увеличения количества премий за научные и литературные труды. И всего через 2 года Литке «за долговременную службу, особо важные поручения и учёные труды, приобретшие европейскую известность» удостоился графского титула.

Не стало Фёдора Петровича в августе 1882 года. Его похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Имя мореплавателя и исследователя носят мыс, полуостров, залив, острова. В 1970 году в честь Фёдора Петровича Литке был назван кратер на обратной стороне Луны. Это произошло по решению Международного астрономического союза.