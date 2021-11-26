МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА - один из старейших в России центров художественного образования в области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства.
Его история восходит к образованной в 1825 года графом С.Г. Строгановым Школе рисования в отношении к искусствам и ремёслам.
В 1843 года школа была передана государству и преобразована во Вторую рисовальную школу, а в 1860 году, после объединения с Первой рисовальной школой, - в Строгановское училище технического рисования. В 1901 году училище получило название Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище.
Срок обучения увеличился до 8 лет; окончившие полный курс получали звание «художник по прикладному искусству». В 1918 году училище было преобразовано в Первые свободные государтвенные художественные мастерские (на базе которых, а также МУЖВЗ, в дальнейшем был создан Вхутемас) и воссоздано в 1945 году под названием Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).
В 1957 году училище переехало в нынешнее здание (архитекторы И.В. Жолтовский, Г.Г. Лебедев). С 1992 года Московский художественно-промышленный институт (в 1996-2009 годы университет) им. С.Г. Строганова, с 2009 года современное название.
Деятельность учебного заведения способствовала развитию отечественного прикладного искусства путём внедрения в промышленное производство образцов художественных изделий, организации творческих конкурсов и выставок, изучения национального художественного наследия; в 18601880-е годы преподавателями и учениками было создано свыше 1 тыс. копий с памятников древне-русского искусства, их работы неоднократно удостаивались премий на международных выставках.
В разное время с училищем была связана деятельность ряда выдающихся архитекторов и художников, в том числе С.В. Иванова, М.А. Врубеля, А.В. Щусева, К.А. Коровина, Н.А. Андреева, Г.И. Мотовилова, Ф.Ф. Федоровского, Ф.О. Шехтеля, Р.Р. Фалька, Е.Ф. Белашовой, В.А. Ватагина, С.В. Герасимова, Ф.Я. Мишукова, В.А. Козлинского, Г.М. Коржева, Г.А. Захарова.
Современная академия включает два факультета: монументально-декоративного и прикладного искуства (подготовка по специальностям: монументально-декоративная живопись; монументально-декоративная скульптура; графика; художественное проектирование интерьера; художественная керамика и стекло; художественная обработка металла; реставрация монументально-декоративной живописи, мебели, художественного металла; история и теория декоративного искусства и дизайна) и дизайна (со специализациями в области промышленного, транспортного, средового, графического, текстильного и мебельного дизайна).
В структуру академии входят также Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства (основан в 1864 году В.И. Бутовским), научная библиотека, детская Академия дизайна.
Издаётся журнал «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА», научная и учебная литература.