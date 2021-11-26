МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА - один из ста­рей­ших в Рос­сии цен­тров ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти про­мыш­лен­но­го, мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го и при­клад­но­го искусства.

Его ис­то­рия вос­хо­дит к об­ра­зо­ван­ной в 1825 года графом С.Г. Стро­га­но­вым Шко­ле ри­со­ва­ния в от­но­ше­нии к ис­кус­ст­вам и ре­мёс­лам.

В 1843 года шко­ла бы­ла пе­ре­да­на го­су­дар­ст­ву и пре­об­ра­зо­ва­на во Вто­рую ри­со­валь­ную шко­лу, а в 1860 году, по­сле объ­е­ди­не­ния с Пер­вой ри­со­валь­ной шко­лой, - в Стро­га­нов­ское училище тех­нического ри­со­ва­ния. В 1901 году училище по­лу­чи­ло название Императорское Стро­га­нов­ское центральное ху­дожественно-промышленное училище.

Срок обу­че­ния уве­ли­чил­ся до 8 лет; окон­чив­шие пол­ный курс по­лу­ча­ли зва­ние «ху­дож­ник по при­клад­но­му искусству». В 1918 году училище бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Пер­вые сво­бод­ные государтвенные ху­дожественные мас­тер­ские (на ба­зе ко­то­рых, а так­же МУЖВЗ, в даль­ней­шем был со­здан Вху­те­мас) и вос­соз­да­но в 1945 году под названием Московское выс­шее ху­дожественно-промышленное училище (бывшее Стро­га­нов­ское).

В 1957 году училище пе­ре­еха­ло в ны­неш­нее зда­ние (ар­хи­тек­то­ры И.В. Жол­тов­ский , Г.Г. Ле­бе­дев). С 1992 года Московский ху­дожественно-промышленный институт (в 1996-2009 годы университет) им. С.Г. Стро­га­но­ва, с 2009 года современное на­зва­ние.

Дея­тель­ность учеб­но­го за­ве­де­ния спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию отечественного при­клад­но­го искусства пу­тём вне­дре­ния в промышленное про­изводство об­раз­цов ху­дожественных из­де­лий, ор­га­ни­за­ции творческих кон­кур­сов и вы­ста­вок, изу­че­ния национального ху­дожественного на­сле­дия; в 18601880-е годы пре­по­да­ва­те­ля­ми и уче­ни­ка­ми бы­ло соз­да­но свыше 1 тыс. ко­пий с па­мят­ни­ков древне-русского искусства, их ра­бо­ты не­од­но­крат­но удо­стаи­ва­лись пре­мий на ме­ж­ду­народных вы­став­ках.

В раз­ное вре­мя с училищем бы­ла свя­за­на дея­тель­ность ря­да вы­даю­щих­ся ар­хи­тек­то­ров и ху­дож­ни­ков, в том числе С.В. Ива­но­ва, М.А. Вру­бе­ля, А.В. Щу­се­ва, К.А. Ко­ро­ви­на, Н.А. Ан­д­рее­ва, Г.И. Мо­то­ви­ло­ва, Ф.Ф. Фе­до­ров­ско­го, Ф.О. Шех­те­ля, Р.Р. Фаль­ка, Е.Ф. Бе­ла­шо­вой, В.А. Ва­та­ги­на, С.В. Ге­ра­си­мо­ва, Ф.Я. Ми­шу­ко­ва, В.А. Коз­лин­ско­го, Г.М. Кор­же­ва , Г.А. За­ха­ро­ва.

Современная ака­де­мия вклю­ча­ет два факультета: мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­ти­вно­го и при­клад­но­го искуства (под­го­тов­ка по спе­ци­аль­но­стям: мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ная жи­во­пись; мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ная скульп­ту­ра; гра­фи­ка; ху­дожественное про­ек­ти­ро­ва­ние ин­терь­е­ра; ху­дожественная ке­ра­ми­ка и стек­ло; ху­дожественная об­ра­бот­ка ме­тал­ла; рес­тав­ра­ция мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си, ме­бе­ли, ху­дожественного ме­тал­ла; ис­то­рия и тео­рия де­ко­ра­тив­но­го искусства и ди­зай­на) и ди­зай­на (со спе­циа­ли­за­ция­ми в об­лас­ти промышленного, транс­порт­но­го, сре­до­во­го, гра­фического, тек­стиль­но­го и ме­бель­но­го ди­зай­на).

В струк­ту­ру ака­де­мии вхо­дят так­же Му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и промышленного искусства (ос­но­ван в 1864 году В.И. Бу­тов­ским), на­учная библиотека, дет­ская Ака­де­мия ди­зай­на.

Из­да­ёт­ся журнал «Де­ко­ра­тив­ное ис­кус­ст­во и пред­мет­но-про­стран­ст­вен­ная сре­да. Вест­ник МГХПА», на­уч­ная и учеб­ная ли­те­ра­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)