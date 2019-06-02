Лаврентий Загоскин – исследователь Русской Америки 2 июня мы отмечаем день рождения замечательного русского путешественника, исследователя Русской Америки Лаврентия Алексеевича Загоскина Из Пензы на Аляску Родился покоритель американских просторов в 1808 году в Пензенской губернии. Уже в 14 лет был принят в Морской кадетский корпус. После окончания корпуса Загоскин был направлен служить на Каспийское море. Достигнув 18-летнего возраста, будущий мореплаватель успел принять участие в Русско-персидской войне 1826-1828 годов. Лаврентий Алексеевич командовал судами, осуществлял снабжение войск Кавказского корпуса и был награждён медалью. Карта российских владений на Аляске. Источник: https://rusidea.org В 1833 году с Загоскиным произошло событие, которое чуть не зачеркнуло всю его будущую карьеру. Сгорел пароход «Аракс»,... На чтение: 2 минуты

2 июня мы отмечаем день рождения замечательного русского путешественника, исследователя Русской Америки Лаврентия Алексеевича Загоскина

Из Пензы на Аляску

Родился покоритель американских просторов в 1808 году в Пензенской губернии. Уже в 14 лет был принят в Морской кадетский корпус. После окончания корпуса Загоскин был направлен служить на Каспийское море. Достигнув 18-летнего возраста, будущий мореплаватель успел принять участие в Русско-персидской войне 1826-1828 годов. Лаврентий Алексеевич командовал судами, осуществлял снабжение войск Кавказского корпуса и был награждён медалью.

Карта российских владений на Аляске. Источник: https://rusidea.org

В 1833 году с Загоскиным произошло событие, которое чуть не зачеркнуло всю его будущую карьеру. Сгорел пароход «Аракс», которым он командовал. Офицер поначалу был приговорён к смертной казни, и только заступничество командующего Каспийской флотилией адмирала Дмитрия Челеева спасло молодого моряка. Загоскин был разжалован в матросы и несколько месяцев проходил в этом звании. Офицерское звание, полученное еще в 1832 году, ему вернули только к Пасхе 1835 года.

Лаврентий Алексеевич продолжил службу на Балтийском флоте, а с 1838 года он трудился в Российско-американской компании, которая вела управление русскими владениями в Америке. Ещё в 1821 году руководство компанией получили военно-морские офицеры, которые ослабили интерес к развитию торговых отношений и были больше озабочены засильем английских и американских эмигрантов на Аляске.

Российский корабль у берегов Аляски. Источник: http://gruppa-z.ru

В 1840 году правителем Русской Америки стал капитан 2-го ранга Адольф Карлович Этолин, который сам совершил кругосветное путешествие и много лет вникал в работу компании. Он прекрасно понимал, что освоение материковой Аляски без проведения серьёзных и комплексных исследований невозможно. Он искал себе единомышленников и одного из них нашёл в лице лейтенанта Загоскина. Он поручил Лаврентию Алексеевичу командование компанейским бригом «Охотск», а позднее – корветом «Елена».

Вдоль бассейна Юкона

Большую помощь Лаврентию Алексеевичу оказал известный учёный Илья Гаврилович Вознесенский, который помог создать уникальные коллекции Музея антропологии и этнографии. Он стал наставником для Загоскина в проведении естественнонаучных наблюдений, помог в формировании навыков грамотного сбора и обработки образцов живой природы. Вознесенский практически подготовил Загоскина к будущей этнографической экспедиции.

Русские священники на Аляске. Источник: https://www.pravmir.ru

А дело предстояло непростое и очень крупное. Этолина переполняли планы экспедиций на новые территории. Правитель предложил совершить Загоскину самую масштабную экспедицию вглубь материка. В период с 1804 по 1840 годы русскими исследователями Русской Америки уже было проведено 25 экспедиций, но эта превосходила все предыдущие.

Замечательно то, что сам Лаврентий Алексеевич давно обдумывал рамки такой экспедиции и даже сообщал о ней адмиралу Фердинанду Петровичу Врангелю, служившему в 1829-1835 годах правителем русских владений в Америке.

Вторую половину 1842 года Загоскин провёл в Михайловском редуте, занимаясь подготовкой экспедиции, и в декабре того же года она вышла на запланированный маршрут, потом обследовала южный и юго-восточный берега залива Нортон, речные бассейны рек Коюкок, Иннокко, Кускокуим и в первую очередь Юкона. Летом путешественники двигались пешком или на байдарках, а зимой – на собачьих упряжках.

Русские священники на Аляске. Источник: https://www.pravmir.ru

Всё подробно заносилось на карту, с астрономическим определением координат. Наибольшее значение для науки представляли записанные Загоскиным историко-статистические данные о встреченных на пути поселениях, о быте коренного населения глубинных территорий Аляски. В экспедиции Лаврентий Алексеевич проявил знания таких наук, как минералогия, энтомология, конхиология (изучает раковины) и зоология.

Сенсационные итоги

Экспедиция Загоскина, нацеленная на определение и эффективное использование богатств Аляски, продолжалась более двух лет и закончилась в 1845 году. В конце года отважного флотского офицера торжественно встретили в Санкт-Петербурге. Итогом экспедиции стала отдельная книга «Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведённая лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах с меркаторской картой, гравированной на меди». Книга была издана в двух частях. Она была написана в лучших традициях географических описаний отечественных и зарубежных путешественников. Очень высокую оценку ей дал Виссарион Белинский в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» в журнале «Современник». Современники называли Загоскина «знаменитым русским путешественником», а его книга считалась занимательной для обычного читателя и полезной для учёного.

Православная церковь на современной Аляске. Источник: https://media.elitsy.ru

Лаврентий Алексеевич был удостоен звания члена Императорского Русского географического общества, а Петербургская Академия Наук присвоила ему Демидовскую премию – самую почётную в России.

Уйдя после этих путешествий из Российско-Американской компании, Загоскин ещё некоторое время поработал в должности начальника егерского училища и школы сельских писарей в Московской губернии. К сожалению, Загоскин не видел каких-то особых перспектив на службе, да и происшествие с пароходом «Аракс» продолжало лежать тенью на его биографии. В 1848 году он ушёл в отставку и переехал в рязанское имение жены. Вся последующая жизнь его была связана с этими местами, именно там он узнал в 1867 году о продаже Аляски США и крайне возмутился этим фактом. Скончался исследователь 3 февраля 1890 года и был похоронен на кладбище Спасского мужского монастыря, что в Рязанском кремле.

Аляска давно не Россия. Но и сегодня русский след на этой суровой и очень красивой земле запечатлён прочно. В этом есть и заслуга Лаврентия Алексеевича Загоскина.

Обложка: Лаврентий Загоскин. Источник: http://imperhans.ru