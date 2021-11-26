КАВЕЛИН КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Правовед, историк, общественный деятель.

Окончил юридический факультет Московского университета (1839). Магистерская диссертация: «Об основных началах российского судопроизводства и в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях» (1844). С 1844 преподавал на юридическом факультете Московского университета. В 1848 из-за конфликта с профессором Н.И. Крыловым покинул МУ и переехал в Санкт-Петербург. В 1848–57 служил в ряде государственных учреждений. В 1855 широкое распространение получили его «Записки об освобождении крестьян России», в которых он ратовал за освобождение крестьян с землей, но с обязательным вознаграждением землевладельцев. Ординарный профессор кафедры гражданского права Петербургского университета (1857-61). В 1878–85 профессор гражданского права Военно-юридической академии. Автор ряда работ по политико-правовым проблемам.

Широкую известность принесла публикация сочинения «Взгляд на юридический быт в древней России» (1847). В этой работе, написанной под сильным влиянием философии Г. Гегеля, Кавелин представил свое понимание русского исторического процесса. Историю автор рассматривал как «источник и зеркало народного самосознания». Он подчеркнул закономерный характер русской истории, указывая при этом, что Россия развивается в рамках мировой истории. Тем не менее, главной была идея о принципиальной несхожести эволюции русского государства и общества в сравнении с западноевропейскими аналогами. Причину этого автор видел в том, что у славян господствовал родовой быт, который мешал эмансипации личности и освобождению индивидуальной инициативы и мышления.

В русской истории Кавелин выделял три этапа: родовой, семейный и государственный. Первый этап, совпадающий с существованием единого Киевского государства, характеризовался господством коллективного (родового) управления. После распада единого княжеского рода Рюриковичей на отдельные семьи на Руси установился удельный период, когда доминировали вотчинные отношения. Наконец, все дальнейшее развитие русской истории было связано с переходом к государственным отношениям. Первой попыткой отказа от вотчинного принципа властвования Кавелин считал реформы Ивана Грозного , объясняя его террор борьбой с пережитками традиций и обычаев. Только петровские преобразования окончательно разрушили родовые пережитки и направили Россию по европейскому пути развития.

Важнейшим элементом эволюции общества Кавелин считал рост личностного начала. Именно стремление человека к физическому и интеллектуальному развитию является движущим началом истории. В России личность появляется с принятием христианства в его православном варианте и развивается по мере ослабления родового быта. В дальнейшем Кавелин несколько скорректировал свои взгляды. Под влиянием позитивизма он начал считать, что отечественную историю определяет не только диалектическая борьба родового быта и государства, а, в первую очередь, развитие общества, обусловленное климатом и культурным влиянием. Яркий представитель «государственной школы».

Сочинения:

Собрание сочинений СПб., 1897-1900. Т. 1-4;

Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989;

Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003;

Избранное. М., 2010.