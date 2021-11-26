Гакстгаузен (нем. von Haxthausen-Abbenburg), Август фон (03.02.1792, Бекендорф ‒ 31.12.1866, Ганновер)

Гакстга́узен (нем. von Haxthausen-Abbenburg), Август фон (03.02.1792, Бекендорф — 31.12.1866, Ганновер) — барон , прусский чиновник, экономист, исследователь аграрного строя России. В 1830-х, исследуя аграрный строй провинций Прусского королевства, обратил внимание на особенности сельскохозяйственного быта славян, проживавших на территории Германии. В 1843 при поддержке русского правительства совершил поездку по центральным областям России, Поволжью, Украине, Кавказу. В центре внимания Г. была русская крестьянская община. По результатам исследования в 1847—1852 Г. опубликовал работу, в которой разбирались особенности внутреннего устройства Российской империи, в частности ее аграрной системы. Выступал за по­степенную отмену крепостного права. Доказывал неподготовленность России к внедрению вольнонаемного труда в сельском хозяйстве, настаивал на сохранении поземельных отношений между крестьянами и помещиком, и общины как способа сдержать пролетаризацию населения. Помимо аграрного строя России, Г. исследовал ее политическое устройство и современное ему состояние русской церкви. Работы Г. нашли позитивный отклик в среде славянофилов, однако подверглись критике западниками и частью народников (см. Народничество) по политическим соображениям.

Соч.: Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. В 2 т. М., 1869.

Лит.: Авдеева О. А. Август фон Гакс­тгаузен и его труды о России, 40—60-е годы XIX века: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1998; Потапенко О. А. Гакстгаузен и немецкая консервативная мысль о России // Россия и Запад: диалог культур. 3-я международная конференция 28—30 ноября 1996 года. М., 1996. А. А. Вершинин.