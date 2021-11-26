ЭВЕРСМАН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование и карьера

Эдуард Эверсман (Эдуард Фридрих Эверсманн) родился 11 января 1794 г. в Верингаузене (Вестфалия). Его отец служил бергмейстером на русской службе, основал Златоустовский завод.

Обучение Э.А. Эверсман проходил за границей – в Магдебурге, Берлине и Дрездене. Получил в 1814 г. в Галле степень доктора философии и магистра свободных наук.

Дальнейшее образование связано с Россией. В 1816 г. Э.А. Эверсман обучался в Дерптском университете, получив здесь в 1818 г. степень доктора медицины и акушерства. Занимался изучением персидского и татарского языков. В 1818 г. пошел на государственную службу, устроился врачом на Златоустском оружейном заводе, который возглавлял его отец.

Увлечение природой

Златоуст привлекал Эверсмана не только медициной. Он приступил к знакомству с местной флорой и фауной, поставив цель исследовать Уральский край и Среднюю Азию. После ходатайства военного генерал-губернатора П.К. Эссена в 1820 г. его назначили врачом в составе русского посольства, которое следовало в Бухару, и дали правительственное пособие для проведения научных изысканий. Кроме того, дополнительно Э.А. Эверсман получил субсидии от прусского министерства медицинских и духовных дел. Однако вскоре был вынужден вернуться в Оренбург, не достигнув Кашгары, поскольку бухарцы приняли его за шпиона и пытались убить в ходе заговора. В Оренбурге он занимался частной практикой.

За время своего путешествия был избран в члены Московского Общества естествоиспытателей, с 1824 г. стал членом Королевского общества естествоиспытателей в Берлине.

В 1825 г. участвовал в качестве врача в военной экспедиции полковника Берга. В 1827 г. совершил путешествие в землю Войска Уральского совместно с Г.С. Карелиным.

С марта 1828 г. Э.А. Эверсман – ординарный профессор кафедры ботаники и зоологии Казанского университета. Основная деятельность – ежегодные поездки по соседним губерниям с целью пополнения естественно-исторических коллекций университетских кабинетов.

В 1829 г. Эверсман занимался изучением Оренбургской и Астраханской губерний, в 1830 г. предпринял поездку на Кавказ, в 1834 г. исследовал Саратов и повторно Астрахань.

Ухудшение здоровья вынудило Э.А. Эверсмана совершить в 1837 г. поездку за границу. Спустя двадцать лет, он вновь отправился за границу, но уже с научной целью.

По возвращении из первого заграничного путешествия произведен в статские советники, а в 1851 г. – в действительные статские советники.

14 апреля 1860 г. Э.А. Эверсман умер в Казани, где он трудился последние годы.

Наследие Эверсмана

Эдуард Эверсман оставил 55 научных работ на немецком и латинском языках. Среди них особого внимания заслуживает «Естественная история Оренбургского края» (1840, 1850, 1866) в трех частях, в которой автор представил комплексную характеристику флоры и фауны Южного Урала и Зауралья, Мугоджарских гор и Прикаспийской низменности вплоть до Устюрта.