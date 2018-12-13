"Император уехал от него, не попрощавшись". Что мы не знали о Карамзине? Крупнейший русский литератор, официальный историограф, редактор, переводчик, поэт – Николай Михайлович Карамзин оставил после себя значительный след в истории нашей страны. В частности, как великий реформатор русского языка и автор знаменитой «Истории государства Российского». О его жизни известно крайне мало, поскольку сам Карамзин не вел дневников и не оставил после себя автобиографии, но некоторые его произведения, такие как «Письма русского путешественника» или «Чувствительный и холодный», большинство исследователей считают автобиографическими. Родился Николай 12 декабря 1766 года недалеко от города Симбирска. Вырос в отцовской усадьбе Михаила Егоровича Карамзина – отставного капитана и среднепоместного дворянина, который вел свой род от татарского князя по... На чтение: 3 минуты

Крупнейший русский литератор, официальный историограф, редактор, переводчик, поэт – Николай Михайлович Карамзин оставил после себя значительный след в истории нашей страны. В частности, как великий реформатор русского языка и автор знаменитой «Истории государства Российского». О его жизни известно крайне мало, поскольку сам Карамзин не вел дневников и не оставил после себя автобиографии, но некоторые его произведения, такие как «Письма русского путешественника» или «Чувствительный и холодный», большинство исследователей считают автобиографическими.

Родился Николай 12 декабря 1766 года недалеко от города Симбирска. Вырос в отцовской усадьбе Михаила Егоровича Карамзина – отставного капитана и среднепоместного дворянина, который вел свой род от татарского князя по имени Кара Мурза. Николай вырос без матери, рано выучился грамоте и с детских лет предался чтению. Первое образование Карамзин получил в частном пансионе Фовеля там же, в Симбирске. В 1778 году Николай отправляется учиться в Москву, в пансион московского профессора И.М. Шадена, а после, по настоянию отца, поступает на службу в Преображенский гвардейский полк. Карамзин очень быстро выходит в отставку – военная служба была не для него – однако именно во время службы он приобретает первый литературный опыт…

В Москве Николай заводит знакомства с писателями и литераторами, продолжает пробовать себя на литературном поприще и вскоре принимает участие в выпуске первого журнала для детей под названием «Детское чтение для ума и разума». Вскоре Карамзин предпринимает поездку в Европу, где знакомится с Кантом, а еще – оказывается в Париже, причем во время Великой французской революции. Как складывалась его судьба в эти годы доподлинно не известно, но во время тех поездок он издает «Письма русского путешественника», которые приносят Николаю огромную известность как литератору; и по мнению многих филологов, именно с этих публикаций ведет свое начало современная русская литература…

Подробно о вкладе Николая Михайловича Карамзина в развитие культуры и истории порталу «История.РФ» рассказала заместитель директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности государственного музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас», где Карамзин жил, работал и создал свою знаменитую «Историю государства Российского», Елена Ивановна Княжева:

– Я хотела бы сказать, в первую очередь, о том, что Николай Михайлович был в полном смысле слова человеком двух веков, 18-го и 19-го. Он был известный журналист и литератор. Автор, имевший большой успех в свете «Записок русского путешественника», издатель «Московского журнала», «Вестника Европы» и множества альманахов. Он ознаменовал появление в русской литературе такое направление как сентиментализм. И, безусловно, невозможно не оценить его главный труд, «Историю государства российского». В начале 1790-х годов он начинает задумываться о написании и издании трудов по истории России, поскольку в России не было хороших трудов по истории, которые были бы написаны умным и хорошим языком, с благородством, с красноречием. И он в письме к своему брату Василию Михайловичу отмечал, что история России — это очень интересно и «не менее других занимательна». На тот момент труды по истории писал, к примеру, князь Щербатов, но по мнению Карамзина, с трудами Щербатова не все могут ознакомиться. А Карамзин написал историю не только для высшего света, но, как отмечал А.С. Пушкин, с выходом произведения Карамзина даже крестьяне графа Шереметьева стали зачитываться ей. Его «История государства Российского» стала первым подобным общедоступным произведением. Он специально обращался к Муравьеву Михаилу Никитичу, который был его первым попечителем в Москве, со словами, что хотел бы сочинять историю России. И Михаил Никитич уже после его обращения доложил императору о желании Карамзина. И благодаря ходатайству Муравьева, в октябре 1803 года Карамзин назначается на должность историографа с годовой пенсией в 2000 рублей, чтобы финансовые вопросы не отвлекали его от написания «Истории».

– С каким материалом Карамзин работал при написании «Истории государства Российского» ?

– Когда Карамзин приступил к «Истории государства Российского», он женился на внебрачной дочери князя Вяземского и поселился в Остафьеве, где началась его работа. В его кабинет доставлялись различные письменные источники из монастырей, из частных собраний, из-за границы... В 1811 году он по просьбе великой княгини Екатерины Павловны подготовил «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». И опять же по просьбе великой княгини Карамзин приезжает с этой запиской в Тверь, где она проживала с мужем, и туда же приезжает сам император. Записка произвела на государя-императора очень сильное впечатление; такое, что государь быстро уехал и не попрощался. Но когда Карамзин получал орден из рук императора, Александр I сказал, что орден не за «Историю», а за «Записку».

– Уже упомянутый вами Пушкин также писал о труде Карамзина: «Необходимость самовластья и прелести кнута». Каково ваше мнение о этом?

– Многие считали Карамзина монархистом, и в общем они, возможно, были правы. Карамзин был в дружеских отношениях с Александром I. Считалось, что для России самый лучший строй — это монархия, но некоторые современные историки придерживаются взгляда, что Карамзина можно было бы назвать в какой-то степени республиканцем. Это вопрос на сегодняшний день достаточно актуальный. В «Истории государства Российского» он представил исторические события на тот период времени и роль правителя в истории. Пушкин, когда работал над своим произведением «Борис Годунов», находился под очень большим впечатлением, в частности, от 9-го тома, где описывалось правление Ивана Грозного, от тех событий, которые описаны в томе. И именно их в основу своего произведения положил Пушкин. Возможно, это и послужило причиной его высказывания. Но Пушкин относился к Карамзину с большим уважением и неоднократно посещал его усадьбу после смерти Карамзина. И он останавливался каждый раз в комнате, где работал Карамзин.

– Как вы относитесь к такому высказыванию: «Карамзин – величайший русский историк»? Ведь помимо него были и другие историки…

– Да, историки были и до него, но, в основном, историю писали немцы. Первым российским историком можно назвать уже упомянутого ранее Щербатова, но к сожалению, у него получилось далеко не все, что было задумано. Карамзин же изложил свою «Историю» более подробно и более простым языком. Его «История» была написана на основе рукописных источников, и в ходе работы с ними Карамзину удалось даже совершить открытие нескольких ранее неизвестных на тот момент источников. Он досконально прорабатывал информацию. Прежде чем приступить, он составлял себе хронику, и в архиве лежат его черновые рукописи, где видны постоянные заметки, исправления и внесения. Он проделал колоссальную работу, даже если смотреть с современной точки зрения. Она очень сильно повлияла на общество того времени.

– Что вы можете рассказать о его редакторском опыте в «Московском журнале» и «Вестнике Европы»?

– Журналы были разные, итемы рассматривались в них самые разнообразные. В своем журнале он публиковал рассказы, заметки критиков... Это, можно сказать, многоплановый журнал. В том числе на страницах этого журнала Карамзин публиковал свои «Записки русского путешественника». Там же публиковались и различные переводы.

– И его собственные в том числе? Карамзин ведь известен и как переводчик…

– Его карьера переводчика началась при выпуске детского журнала под названием «Детское чтение для сердца и разума». В этом журнале публиковались различные переводы сказок и историй различных иностранных авторов. Доподлинно известно, что его перу принадлежит перевод произведения Геснера «Деревянная нога», это один из первых официальных его переводов.

В конечном итоге очень сложно переоценить личность Карамзина. Его творчество было «для всех». В его творчестве находят отражение все периоды жизни человека. Как я уже говорила, он стал основоположником сентиментализма. Он был и журналистом, и литератором, и в какой-то период жизни был поэтом… И еще он ввел в оборот русского языка очень много новых слов. Можно даже отметить некоторое противостояние. Были два лагеря: «шишковисты» и «карамзинисты». Первые выступали за ортодоксальность русского языка, вторые же, напротив, были за его изменение и введение в оборот новых терминов. Карамзин ввел очень большое количество новых слов, которых в то время просто не было. Так что его не зря называют еще и реформатором русского литературного языка…

Обложка: http://dev.ostafyevomuseum.ru