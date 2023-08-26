Барельеф Ивана Крузенштерна (г. Таллин, Эстония) 22 сентября 2014 года в столице Эстонии был открыт барельеф великому русскому мореплавателю, адмиралу Российского Императорского флота Ивану Крузенштерну. На чтение: 1 минута

22 сентября 2014 года в столице Эстонии был открыт барельеф великому русскому мореплавателю, адмиралу Российского Императорского флота Ивану Крузенштерну.

Бронзовый барельеф установили на площади между Балтийским морем, улицами Пеэтри и Стаапли, в гавани Ноблесснера. Памятный знак появился по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке властей Таллина.

Иван Фёдорович Крузенштерн (при рождении Адам Иоганн фон Крузенштерн) родился 19 ноября 1770 года в имении Хаггут, расположенным неподалёку от эстляндского города Ревель (сейчас Таллин, Эстония). Происходил он из дворянской семьи. Когда Крузенштерну было 15 лет, его определили в Морской кадетский корпус. Однако из-за конфликта со Швецией Иван досрочно окончил обучение, после чего отправился на войну. Ему довелось принять участие в Гогландском, Эландском, Ревельском и Выборгском сражениях.

Крузенштерн возглавил первую русскую кругосветную экспедицию, в состав которой вошли корабли «Надежда» и «Нева». В 1803 году они отчалили от Кронштадта, обогнули мыс Горн, вошли в Тихий океан. У Гавайских островов пути кораблей разошлись: «Нева» направилась в Новоархангельск на Аляске, а «Нева» взяла курс на Японию с посещением Камчатки. В Кронштадт Иван Крузенштерн вернулся в 1806 году. Своё путешествие мореплаватель описал в трёхтомнике «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надежда" и "Нева"»

В последующие годы Иван Фёдорович занимался развитием мореходного дела в России. Он возглавил Морской кадетский корпус, по его инициативе была снаряжена кругосветная экспедиция Отто Коцебу, а также экспедиции Михаила Васильева и Глеба Шишмарева, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, Михаила Станюковича и Фёдора Литке. Кроме этого Крузенштерн являлся членом-учредителем Русского географического общества.

Иван Фёдорович умер в 1846 году в своём имении под Ревелем. Похоронили мореплавателя в Вышгородской церкви (сейчас Домский собор в Таллине).

Обложка: Tribuna.ee ( https://tribuna.ee/tribuna/tallinn/krusensterni-valjak/ ) Фото: Арсений Денисов