АЗИАТСКИЙ ВЕСТНИК (1825‒1827)

Ежемесячный научно-литературный журнал .

Издавался в Петербурге под редакцией Г. В. Спасского как продолжение «Сибирского Вестника». В журнале публиковались исследования, переводы и путевые заметки по странам Востока, обзоры древней и современной индийской, персидской и арабской литературы, а также восточная библиография. Ряд публикаций был посвящен проблемам этнографии и археологии Сибири.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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