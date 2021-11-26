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АЗИАТСКИЙ ВЕСТНИК (1825‒1827)
Ежемесячный научно-литературный журнал.
Издавался в Петербурге под редакцией Г. В. Спасского как продолжение «Сибирского Вестника». В журнале публиковались исследования, переводы и путевые заметки по странам Востока, обзоры древней и современной индийской, персидской и арабской литературы, а также восточная библиография. Ряд публикаций был посвящен проблемам этнографии и археологии Сибири.
Автор статьи: Л. А. Цыганова.
© Российская Историческая Энциклопедия
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