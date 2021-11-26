АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Научные экспедиции с целью выявления и сбора письменных исторических источников.

1. Экспедиция, организованная АН в 1829—1834 по инициативе П. М. Строева . АН добилась содей­ствия экспедиции со стороны МВД , министерств народного просвещения и финансов . После обследования свыше 200 библиотек, монастырей и ведомственных архивов выявленные документы были опубликованы Археографической комиссией. 2. Поездки представителей различных учреждений и частных лиц для поисков письменных исторических источников. Г. Ф. Миллер в 1733—1743 в поездке по Сибири исследовал более 20 архивов местных учреждений. Е. А. Болховитинов в 1804 работал в архивах и библиотеках Новгородской епархии. В 1809 комиссия АН под руководством К. М. Бороздина занималась изучением ряда городов России и Украины с целью осмотра исторических памятников и описания древних книг и документов. В 1817—1818 и 1820 П. М. Строев и К. Ф. Калайдович осматривали монастырские хранилища Московской и Рязанской епархий. Н. В. Качалов в 1852—1854 обследовал архивы православных учреждений, монастырей и частных лиц в 11 губерниях России. В начале XX в. большими успехами в собирании рукописных и старопечатных книг отмечены А. э. Библиотеки АН. В 1917—1918 Археографическая комиссия организовала поездку Б. Д. Грекова для изучения архива Соловецкого монастыря. А. э. Пушкинского Дома начались в 1937—1940, а регулярно проводились с 1949. В 1960—1970-х А. э. стали постоянно работать новые археографические центры в Москве, Новосибирске, Свердловске, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах. В это время сформировалось понятие полевой археографии как комплексной дисциплины, изучающей не только книжность, но и региональную народную культуру. Всего в 1930—1990-х экспедициями было собрано свыше 20 тыс. рукописных книг XIV — начала XX в. и несколько тысяч экземпляров печатных изданий конца XV—XIX вв.

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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