АНЖУ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Образование и начало карьеры

Петр Анжу родился 15 февраля 1796 г. (по другим данным – в 1797 г.) в Вышнем Волочке (Тверская губерния). Отец – уездный врач. Дед – протестант, прибыл из Франции в Россию во второй половине XVIII в. по религиозным мотивам.

А. закончил частный пансион Д.А. Сорокина (Санкт-Петербург). По совету последнего в 1808 г. отец отправил Петра обучаться в Морской кадетский корпус. Здесь состоялось знакомство А. с Ф.П. Врангелем. Новые друзья решили изучить неизведанную Арктику. В 1812 г. А. стал гардемарином, в 1815 г. – мичманом.

После окончания Морского кадетского корпуса А. и Ф.П. Врангель были определены для службы в Ревеле. А. ходил по Финскому заливу. Летом 1816 г. друзья плавали на "Автроиле", в 1817 г. совершили совместно дошли из Кронштадта в Кадис. Однако затем Ф.П. Врангель отбыл в кругосветное плавание. Новая встреча друзей состоялась только через два года.

Начало экспедиционной жизни

В конце 1818 г. началась подготовка двух экспедиций – Колымской и Усть-Янской – для изучения новых земель. Во главе Колымского отряда встал Ф.П. Врангель, во главе Усть-Янского – А. Перед ним ставилась задача изучения Новосибирских островов и выяснения границ Сибири.

Будучи лейтенантом А. в марте 1820 г. отбыл из Санкт-Петербурга вместе со вторым отрядом и в начале лета прибыл в Иркутск. Отряды вышли в Качуг, где их ждал корабль, затем - в Якутск. Отряд А. спустился по р. Лене, дошел до пос. Усть-Янска на берегу Северного Ледовитого океана. За 1821 – 1823 гг. отряд А. прошел почти 2 тыс. км вдоль северных берегов Сибири между р. Оленек и Индигирка. А. подготовил первую точную карту региона, произвел изучение Новосибирских островов. Однако поиск новых северных земель не удался и осенью 1824 г. А. прибыл в столицу.

В столице А. и Ф.П. Врангель предстали перед императором Александром I. А. повысили до капитан-лейтенанта и вручили орден Св. Владимира 4-й степени.

Новый поход

Последовало новое назначение А. в «Арало-Каспийскую военно-ученую экспедицию», которую возглавил Ф.Ф. Берг. Цель похода заключалась в изучении киргизских степей и выяснение возможности соединить с помощью каналов Каспийское и Аральское моря.

В ноябре 1825 г. капитан-лейтенант А. оказался в Уральске. Экспедиция добралась до Аральского моря. В течение трех месяцев были проведены топографические работы по изучению киргизских степей. По итогам поездки А. удостоился ордена Св. Анны 2-й степени. После назначения на «Гангут» отбыл в Средиземье.

Последующая служба

Участник Наваринской битвы 1827 г. – одного из эпизодов Греческой революции 1821 – 1829 гг. Ранен. За боевые заслуги удостоился орденов Св. Георгия 4-го класса и Спасителя золотого креста (Греция).

В 1830 – 1831 гг. командовал ротой гардемаринов в Морском кадетском корпусе. С 1832 г. – капитан 2-го ранга, с 1836 г. – капитан 1-го ранга.

С 1831 г. командовал «Екатериной», с 1833 г. – «Фер-Шампенуазом», с 1837 г. руководил группой из трех фрегатов. В 1843 г. удостоился ордена Св. Владимира 3-й степени.

С 1844 г. – контр-адмирал, капитан Кронштадтского порта, спустя год - действительный член Русского географического общества. Находился на административной работе в Морском министерстве. С 1854 г. – вице-адмирал, с 1866 г. – полный адмирал.

Скончался А. 12 октября 1869 г. в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском евангелическом кладбище.

Семья

Супруга – Ксения Ивановна Лонгинова. Дети: Петр, Людмила, Павел, Александра, Елизавета, Федор, Иван, Екатерина, Николай.