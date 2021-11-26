АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ (бывший Царскосельский) (1811‒1917)

Привилегированная юридическая школа, созданная по проекту М. М. Сперанского .

Первоначально не предполагалось сословных ограничений при наборе учеников, но затем в постановлении о лицее, утвержденном в 1810, были изъяты положения о приеме детей всех сословий и равенстве учащихся. Учебная программа включала как предметы среднего учебного заведения (русский язык, математику, историю , географию, немецкий и французский языки, латынь, закон Божий и нравоучения), так и университетского курса. Особое внимание обращалось на «нравственные» науки — историю права, правоведение и логику, а в изучении истории упор делался на отечественную историю. В раздел словесности входили художественная литература, лингвистика, стилистика и эстетика, а цикл «изящных наук» включал чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховую езду, гимнастику и плавание. Заведение, принимавшее учеников 10–12 лет за 6 лет должно было довести учащегося до уровня четырехлетнего курса университета. Штат преподавателей Лицея был составлен из лучших специалистов. Первыми его преподавателями стали профессор Петербургского педагогического института А. П. Куницын , И. К. Кайданов, Я. И. Карцев и Н. Ф. Кошанский, профессор французской словесности Д. И. де Будри и профессор немецкой словесности Ф. М. Гауеншильд. Благодаря директору Лицея В. Ф. Малиновскому, А. л. был единственным в России учебным заведением, где не было телесных наказаний. Все вопросы, касавшиеся обучения и воспитания, решала Конференция Лицея, состоящая из профессоров и директора, которая постоянно сносилась с университетами, получая оттуда книги и учебные планы. Первыми воспитанниками стали, в основном, дети родовитого, но небогатого, служилого дворянства. В числе 30 зачисленных титулованных было только 5 — бароны Дельвиг , Корф и Гревениц, князь Горчаков и граф Броглио. К родовитым дворянским семьям принадлежали Пушкин , Пущин, Ржевский, Матюшкин и Маслов. В специально построенном для Лицея здании рядом с Екатерининским дворцом, помимо классов и классных комнат для занятий после уроков, размещались хозяйственные помещения, больница, спальни воспитанников и большой зал. Распорядок дня был составлен таким образом, что занятия чередовались с отдыхом, а после вечернего чая до 20 часов выделялось свободное время. После ранней кончины Малиновского его традиции продолжил Е. А. Энгельгардт, который был не только прекрасным педагогом, но и хорошим организатором. При нем были налажены быт и дисциплина лицеистов, расшатанные после смерти первого директора. Из 28 лицеистов выпуска 1817 вышли такие яркие личности, как: А. Пушкин, мореплаватель Ф. Матюшкин, дипломат А. Горчаков, сенатор и директор Императорской публичной библиотеки барон М. Корф, будущие декабристы И. Пущин и В. Кюхельбекер . В 1821 Энгельгардт был вынужден покинуть свой пост, а А. л. вывели из подчинения Министерства народного просвещения и передали Управлению военных учебных заведений. Новым директором Лицея стал генерал-майор Гольтгоер, а позднее сам А. л. был переведен из Царского Села в Петербург и получил наименование Александровского. Прежний «лицейский дух» постепенно исчезал: менялись учебные программы и ужесточилась дисциплина. А. л. готовил чиновников для гражданской службы, преимущественно для МВД. Лицей стал самым аристократическим учебным заведением, куда принимались только юноши-дворяне, внесенные в 5-ю и 6-ю части родословной книги для самой высокородной части дворянского сословия, а также сыновья военных чинов не ниже полковника и гражданских чиновников 5-го класса. Однако в 1879 этот порядок был отменен, и в А. л. стали принимать всех потомственных дворян . При этом в конце XIX в. система строгого сословного отбора учащихся дополнилась высокой платой за обучение, хотя часть вакансий резервировалась для сыновей высокородных, но обедневших семей. Большое внимание в А. л. уделялось воспитанию хороших манер: преподавались танцы, музыка, фехтование и гимнастика. Курс обучения занимал три года, а выпускникам давались более высокие чины, чем на юридических факультетах университетов. Так, отлично успевающим присваивался чин IX класса, тогда как выпускники университетов получали только X и XII классы. По состоянию на 1886 среди выпускников Лицея было 8 статс-секретарей, 6 членов Госсовета, 26 сенаторов, 2 министра, 9 обладателей высших придворных званий, 19 предводителей дворянства и 9 членов АН. Попечитель Лицея, подобно министру, имел право непосредственного доклада царю. После Февральской революции Комиссия Временного правительства по высшей школе вынесла решение вместо А. л. учредить Институт государственных наук ведомства Министерства народного просвещения.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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