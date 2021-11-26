АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА (с 1910 ‒ военная академия)

Военное учебное заведение, созданное в Петербурге в 1832 для подготовки кадров для высших командных должностей в вооруженных силах России.

Ее целью было не только широкое высшее военное образование, но и развитие и распространение военных знаний в армии. Слушатели из обер-офицеров всех родов войск проходили обучение в младших и старших классах. Лучшие из них переводились на дополнительный курс, а остальные по завершении двухлетнего срока обучения направлялись в штабы военных округов или в воинские части. Все выпускники с дипломом первого разряда причислялись к Корпусу офицеров Генштаба. В состав А. с 1852 входило также геодезическое отделение из двух классов и практического курса при Николаевской главной обсерватории. Прием слушателей в количестве не более 7 чел. осуществлялся раз в 2 года, а выпускники отделения причислялись к Корпусу военных топографов. В 1914–1915, после досрочного выпуска, деятельность А. была приостановлена, а профессорско-преподавательский состав направлен на фронт. Однако уже в 1916 было введено «Положение об ускоренной подготовке офицеров полевых частей», согласно которому к 1 января 1917 был осуществлен набор 120 слушателей на младший курс А. В 1918 в Москве была создана А. Г. ш. РККА , но в 1921 ее функции были возложены на Военную А. РККА и высшие академические курсы. А. Г. ш. была воссоздана 1 ноября 1936 в связи с острой необходимостью подготовки военного руководства для службы в оперативно-стратегических и оперативных органах управления вооруженными силами. Сегодня А. Г. ш. является главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечении безопасности государства.

Автор статьи: И. Б. Орлов.

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