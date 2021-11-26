«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Официальное издание Министерства народного просвещения, выходившее в 1834-1917 годы ежемесячно.

(Всего было опубл. 434 части, каждая включала неск. номеров). Мин-во народного просвещения начало выпускать свой печатный орган на основании Предварительных правил народного просвещения 1803 г. по инициативе министра П. В. Завадовского. В 1803-1819 гг. издавалось «Периодическое сочинение о успехах народного просвещения», в 1821-1824 гг.- «Журнал Департамента народного просвещения», в 1825, 1827 и 1829 гг.- «Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения». ЖМНП был основан в 1834 г. по инициативе министра народного просвещения гр. С. С. Уварова. Печатался в типографии С.-Петербургской АН. Редакторами журнала были К. С. Сербинович (1834-1856), А. В. Никитенко (1856-1860), К. Д. Ушинский (1860-1861), Ю. С. Рехневский (1862-1867), И. Д. Галанин (1867), А. И. Георгиевский (1868-1870), Е. М. Феоктистов (1871-1882), Л. Н. Майков (1883-1890), В. Г. Васильевский (1891-1899), Э. Л. Радлов (1899-1917), П. И. Лебедев-Полянский (1917).

В 1-м номере в программной статье (1834. № 1. С. I-IV) сообщалось, что «наставляемое повелениями монарха, неусыпно пекущегося о пользе Богом врученной ему страны, министерство вменяет себе в прямой и священный долг давать, по мысли и сердцу его, полезное направление читателям своего Журнала, да удовлетворится истинных сынов Отечества справедливое желание знать, каким образом они могут лучше содействовать высоким намерениям Отца России». В этом же номере было опубликовано циркулярное предложение Уварова от 21 марта 1834 г. «начальствам учебных округов о вступлении в управление министерством», в к-ром провозглашалась идеологическая триада: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование... совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности» (Там же. С. XLIX-L). По воспоминаниям сотрудника ЖМНП А. В. Старчевского, Уваров сам разработал план издания, его структуру, пригласил сотрудников из профессоров ун-тов, учителей гимназий и проч., установил суммы гонораров за статьи (Старчевский А. В. Восп. старого литератора // ИВ. 1888. № 10. С. 110).

Вначале в ЖМНП было 6 отделов: «Действия правительства» (публиковались указы, постановления и распоряжения по Мин-ву народного просвещения), отдел словесности, науки и художеств (оригинальные и переводные статьи по религии, философии, истории, филологии, правоведению, педагогике), «Известия о ученых и учебных заведениях в России» (сведения о трудах академий, ун-тов и ученых об-в, о публичных актах и лекциях, о состоянии учебных и ученых заведений), «Известия об иностранных учебных и ученых заведениях», «История просвещения и гражданского образования» (история образования в России и др. странах, биографии знаменитых деятелей просвещения), «Новости и смесь». В журнале печатались библиографические обзоры и рецензии на научные труды и художественные произведения, с 1837 г.- указатели и анонсы выходящих в России и за границей книг, с 1848 г.- «Указатель замечательнейших открытий по математическим, физическим и естественным наукам» М. С. Хотинского. ЖМНП был ведущим научно-популярным изданием в стране, освещал научную жизнь России и Запада, последние открытия, состояние просвещения в разных странах, особое место отводилось педагогике, истории и филологии. Первый редактор Сербинович одновременно был директором канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода и Хозяйственного управления при Синоде. При нем ЖМНП до 1849 г. получал ежегодную правительственную субсидию в 10 тыс. р. Затем основным источником финансирования журнала стали доходы от подписки (было 600 обязательных подписчиков). Никитенко считал, что Сербинович, работавший в Синоде, не в состоянии уделять должное внимание журналу, он докладывал в Мин-во народного просвещения, что «журнал не пользуется уважением и доверенностью читателей» (Арх. К. Д. Ушинского. Т. 1. С. 361). С апр. 1855 г. Никитенко по инициативе министра народного просвещения A. С. Норова стал фактическим редактором ЖМНП, 24 янв. 1856 г. вступил в должность. Новый редактор попытался улучшить качество ЖМНП, при нем впервые стали печататься художественные произведения (напр., трагедия О. Ф. Миллера «Конрадин, последний из Гогенштауфенов»), а также статьи по философии, теории словесности и т. п.

Однако в этот период ЖМНП слабо освещал педагогическую тематику. В 1859 г. инспектор Смольного ин-та благородных девиц Ушинский обратился к министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому с просьбой разрешить издание критико-философского педагогического и психологического ж. «Убеждение». Вместо этого министр решил сделать Ушинского редактором ЖМНП, положив в основу издания программу, разработанную для ж. «Убеждение». В представлении об утверждении Ковалевский писал: «Журнал министерства народного просвещения в настоящем своем виде не занимает в русской литературе места, которое принадлежит ему по праву как органу правительственного учреждения» (Там же. С. 11). Министр надеялся, что педагогические и философские взгляды Ушинского будут иметь полезное влияние на воспитание юношества. Ушинский поставил целью «из журнала совершенно бесхарактерного, в котором в продолжение около тридцати лет помещались статьи, не принимаемые другими журналами... сделать специальный журнал министерства, то есть говорить о том предмете, которым министерство занимается,- о народном образовании» (Там же. С. 51). В связи с этим с июля 1860 г. структура издания изменилась: появилось 4 отдела («Педагогика и дидактика», «Вспомогательные науки», «Критика и библиография», «Известия и смесь»), стали печататься критические разборы педагогических сочинений, учебников, книг для детей, а также научных трудов и художественных произведений, статьи по психологии, о физическом воспитании; исторические статьи затрагивали проблемы народного образования. Офиц. часть, состоящая из правительственных распоряжений, выходила с отдельной пагинацией. В ЖМНП был напечатан «Проект устава низших и средних училищ ведомства Министерства народного просвещения» для замечаний со стороны общественности (1860. № 3. Отд. 1. С. 83-163). Ушинскому удавалось отстаивать позицию и программу журнала, пока министром оставался Ковалевский. Сменивший его в 1861 г. министр Е. В. Путятин решил преобразовать печатный орган в периодическое издание прежнего типа, посвященное всем наукам. Ушинский подал в отставку. Однако отставка самого Путятина в дек. 1861 г. позволила новому редактору Рехневскому сохранить педагогическое направление ЖМНП. Следующий министр А. В. Головнин предлагал Ушинскому вернуться в редакцию, но тот отказался.

Существенную роль в работе издания в кон. 60-х-70-х гг. XIX в. играл Георгиевский, в т. ч. после ухода с поста редактора, когда он стал председателем Ученого комитета мин-ва. В 1871 г. он был командирован за границу для изучения систем реального и классического образования, впосл. написал статьи: «О реальном образовании в Пруссии, Саксонии, Австрии, Баварии и Швейцарии» (1871. № 12. Отд. 3. С. 97-237), «О государственных экзаменах в Германии и Австрии» (1878. Отд. 4. № 1. С. 1-57; № 3. С. 83-143).

В ЖМНП уделялось внимание и естественнонаучным дисциплинам, печатались работы по астрономии, физике, математике, химии, медицине, биологии. Напр., была опубликована ст. «Полное затмение Солнца в Пензе» проф. Казанского ун-та Н. И. Лобачевского (1843. № 8. Отд. 2. С. 65-96). Значительно больше места занимали исторические статьи. Н. В. Гоголь, преподававший историю в Патриотическом ин-те в С.-Петербурге, напечатал в журнале статьи «Отрывок из истории Малороссии» (1834. № 4. Отд. 2. С. 1-15), «О малороссийских песнях» (Там же. С. 16-26), а также «План преподавания всеобщей истории» (1834. № 2. Отд. 2. С. 189-209). Он добивался назначения на кафедру всеобщей истории в открывавшемся Киевском ун-те св. Владимира и составил этот план для представления Уварову. Однако устроиться в Киев не удалось, и Гоголь в 1834 г. был назначен адъюнкт-профессором С.-Петербургского ун-та. Его 1-я лекция, имевшая большой успех у студентов, также была опубликована в ЖМНП под названием «О Средних веках» (1834. № 9. Отд. 2. С. 409-427). По рус. истории здесь печатались статьи И. И. Срезневского («Обзор материалов для изучения славяно-русской палеографии» (1867. № 1. Отд. 2. С. 76-115)), М. П. Погодина («Стрелецкие бунты» (1873. № 12. Отд. 2. С. 193-240; 1874. № 10. Отд. 2. С. 182-210; 1875. № 3. Отд. 2. С. 48-75)), П. Н. Милюкова («Государственное хозяйство в России в связи с реформами Петра Великого» (1890. Отд. 2. № 9. С. 1-107; № 10. С. 301-357; № 11. С. 1-79; 1891. Отд. 2. № 1. С. 1-47; № 3. С. 30-146; № 8. С. 289-393; № 10. С. 408-482; 1892. Отд. 2. № 1. С. 65-124; № 2. С. 261-347)), И. А. Тихомирова («Обозрение состава Воскресенского летописного свода» (1894. № 12. Отд. 2. С. 237-254), «Обозрение состава московских летописных сводов, 1425-1533 гг.» (1895. № 8. Отд. 2. С. 416-451)), А. Е. Преснякова («Новые данные для изучения московских летописных сводов» (1895. № 6. Отд. 2. С. 466-475)), Н. П. Павлова-Сильванского («Иммунитеты в удельной Руси» (1900. № 12. Отд. 2. С. 318-365)), И. А. Вышнеградского, Я. К. Грота, А. С. Лаппо-Данилевского, К. А. Неволина, С. Ф. Ольденбурга, С. В. Рождественского, П. М. Строева, Н. Г. Устрялова, Е. Ф. Шмурло и др. С. Ф. Платонов, который до 1896 г. являлся помощником редактора ЖМНП, напечатал в журнале статьи: «Заметки по истории московских земских соборов» (1883. № 3. Отд. 2. С. 1-20), «Новая повесть о Смутном времени XVII в.» (1886. № 1. Отд. 2. С. 50-67), «Московские волнения 1648 г.» (1888. № 6. Отд. 2. С. 279-289), «Как возникли чети?: (К вопросу о происхождении московских приказов-четвертей)» (1892. № 5. Отд. 2. С. 158-171), «К истории опричнины XVI в.» (1897. № 10. Отд. 2. С. 260-276), а также рецензии, в т. ч. на кн. Д. И. Иловайского «История России» (1891. № 3. Отд. 2. С. 180-199). В ЖМНП вышел выдающийся труд А. А. Шахматова «Общерусские летописные своды XIV и XV вв.» (1900. Отд. 2. № 9. С. 90-176; № 11. С. 135-200; 1901. № 11. Отд. 2. С. 52-80).

В журнале печатались статьи Васильевского по истории Византии и России: «Византия и печенеги» (1872. Отд. 2. № 11. С. 116-165; № 12. С. 243-332), «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков» (1874. № 11. Отд. 2. С. 105-144; 1875. Отд. 2. № 2. С. 394-451; № 3. С. 76-152), «Русско-византийские отрывки» (1875. № 12. Отд. 2. С. 270-315; 1876. Отд. 2. № 3. С. 117-187; № 6. С. 368-434; 1877. Отд. 2. № 1. С. 41-82; № 2. С. 157-185; № 6. С. 283-329; 1878. Отд. 2. № 1. С. 86-154; № 2. С. 277-306; № 3. С. 128-181). В 1881 г. были опубликованы найденные Васильевским «Советы и рассказы византийского боярина XI в.» (Отд. 2. № 6. С. 242-299; № 7. С. 102-171; № 8. С. 316-357). По истории Византии также публиковались работы А. А. Васильева, Г. С. Дестуниса, Ф. И. Успенского; по истории Др. Греции и Рима - И. М. Гревса, Ф. Ф. Зелинского, М. С. Куторги, В. В. Латышева, В. И. Модестова, М. И. Ростовцева, Э. Р. фон Штерна; по истории народов Востока - Г. Е. Грум-Гржимайло, Д. М. Позднеева, Ростовцева, Б. А. Тураева; по истории стран Европы и Америки - П. Н. Ардашева, Р. Ю. Виппера, Д. М. Петрушевского; по истории славян - М. В. Довнар-Запольского, П. А. Кулаковского.

В 1872 г. в ЖМНП появился отдел классической филологии, который приобрел мировую известность. В 90-х гг. им руководил филолог-классик и византинист В. К. Ернштедт. Здесь публиковались статьи по вопросам классической древности С. А. Жебелёва, Латышева, Ростовцева, Ф. Ф. Соколова, И. И. Толстого и др., а также переводы из древних классиков.

Из литературоведческих публикаций следует выделить работы А. Н. Веселовского «Византийские повести и Варлаам и Иоасаф» (1877. № 7. Отд. 2. С. 122-154) и «Мелкие заметки о былинах» (1885. № 12. Отд. 2. С. 166-198; 1888. № 5. Отд. 2. С. 74-90; 1889. № 5. Отд. 2. С. 32-46), И. Н. Жданова «Василий Буслаевич и Волх Всеславьевич» (1893. Отд. 2. № 9. С. 187-240; № 10. С. 287-320; № 12. С. 199-258; 1894. Отд. 2. № 2. С. 189-412; № 3. С. 88-134), С. К. Шамбинаго «Старины о Святогоре и поэма о Калеви-поэге» (1902. № 1. Отд. 2. С. 49-73), М. Г. Халанского «К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем» (1902. № 8. Отд. 2. С. 287-356; 1903. № 11. Отд. 2. С. 1-40), М. И. Броссе, П. И. Кеппена, Никитенко, П. А. Плетнёва, А. И. Соболевского. В ЖМНП появилась 1-я публикация И. Ф. Анненского - рецензия на грамматику А. Малецкого (1881. № 3. Отд. 2. С. 170-179), а затем и его статьи по истории античной лит-ры, переводы трагедий Еврипида. Языковед Н. Я. Марр напечатал в журнале исследование «Возникновение и расцвет древне-грузинской светской литературы» (1899. № 12. Отд. 2. С. 223-252).

В ЖМНП выходили статьи по философии проф. МДА А. И. Введенского, Н. Н. Ланге, Э. Л. Радлова, В. В. Розанова и др. С. М. Соловьёв в ст. «Прогресс и религия» (1868. № 9. Отд. 2. С. 700-719) выступал против обоготворения прогресса, доказывал, что христианство, обладающее абсолютной истиной, не может устареть. Его сын Вл. С. Соловьёв опубликовал в журнале незаконченную работу «Философские начала цельного знания» (1877. Отд. 2. № 3. С. 60-99; № 4. С. 235-253; № 6. С. 199-233; № 10. С. 79-109; № 11. С. 1-32), в которой впервые охарактеризовал свой принцип всеединого сущего.

В издании постоянно выходили материалы по богословию, истории Церкви и религиеведению. Публиковались творения св. отцов, в частности блж. Августина и свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Из статей по нехрист. исповеданиям и ересям выделяются публикации В. П. Полисадова «Христианство и неоплатонизм» (1853. Отд. 2. № 2. С. 81-118; № 3. С. 179-277), В. П. Васильева «Религии Востока: Конфуцианство, даосизм, буддизм» (1873. Отд. 2. № 4. С. 239-310; № 5. С. 29-107; № 6. С. 260-293), В. Миллера «Ведийские этюды» (1876. № 6. Отд. 2. С. 279-325), Н. Н. Зезюлинского «Еврейская синагога и ее функция (преимущественно по учению Мишны)» (1887. № 1. Отд. 2. С. 1-10).

Различные сюжеты истории Церкви освещали в ЖМНП В. А. Бильбасов («Римские папы и славянские первоучители» (1868. № 5. Отд. 2. С. 327-377)), архим. Арсений (Иващенко; впосл. епископ Кирилловский) («Церковный и политический быт православных сербов и волохов в Австрийских землях с IX ст. до настоящего времени» (1870. № 10. Отд. 2. С. 197-251), «Готская епархия в Крыму» (1873. № 1. Отд. 2. С. 60-86)), П. Васильев («Причины и характер чешского религиозного движения» (1876. Отд. 2. № 7. С. 90-123; № 8. С. 234-280)), Ю. С. Анненков («Чешские сочинения Гуса и время их написания» (1877. № 8. Отд. 2. С. 253-266)), Успенский («Философское и богословское движение в XIV в.: (Варлаам, Палама и их приверженцы)» (1892. Отд. 2. № 1. С. 1-64; № 2. С. 348-427)), А. М. Иванцов-Платонов («К исследованиям о Фотии, патриархе Константинопольском» (1892. Отд. 2. № 3. С. 121-148; № 5. С. 1-72; № 6. С. 299-315; № 9. С. 1-60; № 10. С. 205-251)) и др.

Истории Церкви в России были посвящены работы Н. В. Терещенко «О трудах Максима Грека» (1834. № 8. Отд. 2. С. 243-278), Д. Извекова «Отношение русского правительства в 1-й пол. XVIII в. к протестантским идеям» (1867. № 9. Отд. 2. С. 59-81) и «Отношение русского правительства к католической пропаганде в 1-й пол. XVIII в.» (1870. № 9. Отд. 2. С. 61-74), К. И. Костенкова «Распространение христианства у калмыков» (1869. № 8. Отд. 4. С. 103-159), А. Р. Забелина «О распространении христианства между бурятами» (1870. Отд. 4. № 1. С. 17-33; № 2. С. 206-232), А. П. Демьяновича «Иезуиты в Западной России (с 1569-1772 г.)» (1871. Отд. 2. № 8. С. 181-236; № 9. С. 1-46; № 10. С. 250-279; № 11. С. 40-86; № 12. С. 181-231), М. О. Кояловича «Ясон Смогоржевский, Полоцкий униатский архиепископ, впоследствии униатский митрополит» (1873. № 1. Отд. 2. С. 31-59), Ф. М. Керенского «Древнерусские отреченные верования и календарь Брюса» (1874. Отд. 2. № 3. С. 52-79; № 4. С. 278-342; № 5. С. 99-135), Н. М. Востокова «Святейший Синод и отношения его к другим государственным учреждениям при императоре Петре I» (1875. Отд. 2. № 7. С. 52-85; № 8. С. 153-198; № 12. С. 358-378), А. Д. Галахова «Обзор мистической литературы в царствование императора Александра I» (1875. № 11. Отд. 2. С. 87-175), Жданова «Материалы для истории Стоглавого собора» (1876. Отд. 2. № 7. С. 50-89; № 8. С. 173-225), Е. Е. Голубинского «Христианство в России до Владимира святого» (1876. Отд. 2. № 9. С. 46-84; № 10. С. 133-169) и «Обращение всей Руси в христианство Владимиром и совершенное утверждение в ней христианской веры при его преемниках» (1877. Отд. 2. № 3. С. 100-163; № 5. С. 26-47), И. Панова «Ересь жидовствующих» (1877. Отд. 2. № 1. С. 1-40; № 2. С. 253-295; № 3. С. 1-59), Т. В. Барсова «О светских фискалах и духовных инквизиторах, учрежденных Петром I» (1878. № 2. Отд. 2. С. 307-400), В. Попова «О Святейшем Синоде и об установлениях при нем в царствование Петра I» (1881. Отд. 2. № 2. С. 222-263; № 3. С. 1-51), Н. А. Астафьева «Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами» (1888. Отд. 2. № 7. С. 50-81; № 8. С. 296-335; № 10. С. 260-320; № 12. С. 208-231; 1889. Отд. 2. № 2. С. 254-293), П. О. Бобровского «Русская греко-униатская Церковь в царствование имп. Александра I» (1889. Отд. 2. № 6. С. 282-338; № 7. С. 20-56; № 8. С. 259-304; № 9. С. 85-123; № 10. С. 214-266; № 11. С. 66-134; № 12. С. 305-379) и др. Широкий отклик имела ст. «Состояние Православной Церкви в Российской Америке» (1840. № 6. Отд. 5. С. 15-58) прот. Иоанна Вениаминова (см. свт. Иннокентий, митр. Московский), приехавшего в С.-Петербург с Аляски. Обер-прокурор Синода Д. А. Толстой напечатал в журнале ст. «Иосиф, митрополит Литовский, и воссоединение униатов с Православной Церковью в 1839 г.» (1869. Отд. 2. № 7. С. 72-83; № 8. С. 251-271; № 9. С. 1-23; № 10. С. 217-234).

В ЖМНП постоянно поднимались проблемы образования, в т. ч. духовного. Здесь вышел «Очерк истории народных школ в Германии» Рехневского (1860. Отд. 1. № 10. С. 1-35; № 12. С. 117-156). Подробно рассматривались история учебных заведений в России (рецензия на «Историю Киевской духовной академии» (СПб., 1843) иером. Макария (Булгакова; впосл. митрополит Московский) (1844. № 5. Отд. 6. С. 57-75), статьи «Братья Лихуды: Эпизод из истории русского просвещения в конце XVII столетия» И. Я. Образцова (1867. № 9. Отд. 2. С. 736-753), «О заслугах покойного митрополита Литовского Иосифа в деле русского образования в Западной России» Кояловича (1868. № 12. Отд. 2. С. 896-905)) и их совр. состояние («О преподавании церковно-славянского языка в средних учебных заведениях» Ф. И. Буслаева (1867. № 1. Отд. 2. С. 58-75), «Школа для первоначального обучения детей крещеных татар в Казани» Н. И. Ильминского (1867. № 6. Отд. 4. С. 293-328), «О преподавании Закона Божия в учительской семинарии Северо-Западного края России» свящ. М. Ивановского (1869. № 7. Отд. 3. С. 1-7)). Вопросы педагогики и воспитания часто подавались в тесной связи с христианскими идеалами. Попечитель Одесского учебного округа Н. И. Пирогов в ст. «Вопросы жизни» (1856. № 9. Отд. 2. С. 339-380) рассуждал о целях и задачах воспитания в свете христ. антропологии. По мнению автора, христ. истины делают осмысленным существование человека, определяют цель и задачи педагогической деятельности. Эта публикация имела общественный резонанс.

Последний номер журнала (нояб.-дек. 1917) вышел под редакцией Лебедева-Полянского. Его открывало обращение народного комиссара просвещения А. В. Луначарского, к-рый наметил «общее направление просветительской деятельности» нового правительства: «Всякая истинно-демократическая власть в области просвещения в стране, где царят безграмотность и невежество, должна поставить своей первой целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путем организации сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики, и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения; а вместе с тем, устройства ряда таких учительских институтов и семинарий, которые, как можно скорее, дали бы могучую армию народных педагогов, потребную для всеобщего обучения населения необъятной России» (1917. № 11/12. С. 3-4). Луначарский призывал всех учителей сотрудничать с советской властью. Офиц. часть последнего номера содержала распоряжения Совета народных комиссаров. Здесь также было опубликовано извещение, что с 1918 г. вместо ЖМНП раз в 2 недели будет выходить ж. «Народное просвещение» - социалистический, общественно-политический, педагогический и научный орган, издаваемый Народным комиссариатом просвещения.

К изданию в разные годы выпускались приложения, которые рассылались подписчикам бесплатно. Галанин составил «Указатель к официальной части повременных изданий Министерства народного просвещения за 1803-1853 гг.» (СПб., 1854), «Указатель к неофициальной части повременных изданий Министерства народного просвещения за 1803-1853 гг.» (СПб., 1856) и «Указатель к повременным изданиям Министерства народного просвещения с 1803 по июнь 1864 г.» в 2 ч. (СПб., 1864-1865). Позже вышли «Алфавитный указатель к неофициальной части ЖМНП с нач. 1866 по 1872 г. включительно» (СПб., 1873), «Указатель статей, помещенных в неофициальной части ЖМНП за время с 1867 по 1891 г.» А. И. Лященко (СПб., 1894), «Указатель статей, помещенных в неофициальной части ЖМНП за время с 1892 по 1900 г.» (СПб., 1902), «Указатель статей, помещенных в неофициальной части ЖМНП за время с 1901 по 1910 г.» (СПб., 1911).

Автор статьи: А. М. Феофанов

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