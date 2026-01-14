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Ночью 30 декабря 1916 года Григорий Распутин, известный как «царский друг» и загадочный старец, был убит заговорщиками. Его убийство стало резонансным событием накануне краха империи, а последствия этого преступления остались большой загадкой для историков. Как складывалась жизнь Распутина? В чём заключалась его политическая роль при дворе Николая II? Почему убийство Распутина получило такую известность? Какова версия главного заговорщика Феликса Юсупова о событиях ночи 30 декабря 1916 года и какие аспекты этой версии вызывают сомнения у историков и следователей? Какие существуют альтернативные версии убийства Распутина? Давайте разбираться вместе!

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