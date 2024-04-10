9 класс | История России XIX—начала XX вв.

ЦАРИЗМ И IV ДУМА (1912-1914 ГГ.)

АВРЕХ А.

В монографии рассматриваются взаимоотношения IV Государственной думы и царизма в предвоенные годы, в обстановке глубокого политического кризиса, подведшего страну к порогу новой революции. Каждый из партнеров по контрреволюции предлагал свои рецепты спасения от нового 1905 года и все они оказывались непригодными. И буржуазия и царизм показали свою полную неспособность решить объективные исторические задачи, стоявшие перед страной, «революцией сверху». Основываясь на большом количестве источников, автор подвергает всестороннему анализу деятельность партий думского большинства — правых, октябристов, кадетов, а также Совета объединенного дворянства, правительственных «верхов», камарильи, и доказывает несостоятельность тезиса об альтернативе Октябрьской революции в лице российского либерализма.