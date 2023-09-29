Петрункéвич, Иван Ильич

Петрункéвич, Иван Ильич (23.12.1843 [04.01.1844], с. Плиски, Черниговская губ. — 14.06.1928, Прага) — российский политический деятель. Дворянин. В 1861 окончил Киевский кадетский корпус, в 1866 — юридический факультет Петербургского университета. С 1868 неоднократно избирался земским гласным. Один из лидеров земского движения . С 1871 — председатель съезда мировых судей. В 1879–1886 — в административной ссылке в Костромской губернии, Смоленске и Твери. Отчим С. В. Паниной . Один из лидеров Освобождения союза и Союза земцев-конституционалистов. В 1905 председательствовал на I съезде Союза союзов. Один из основателей Конституционно-демократической партии (КДП) , член ее Центрального комитета (ЦК), в 1909–1915 — председатель ЦК. Учредитель органа КДП «Речь». В 1906 — депутат I Государственной думы , подписал Выборгское воззвание с призывом не платить налоги и не исполнять воинскую повинность, пока не восстановлена распущенная императором дума. За это приговорен к трем месяцам тюрьмы. В 1919 эмигрировал.

Соч. : Из записок общественного деятеля. Берлин, 1934.

Лит. : Найдис С. М. И. И. Петрункевич: в России и в эмиграции // Новый исторический вестник. № 1. 2003. А. В. Шубин .