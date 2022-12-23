МИЛЮКОВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Милюков, Павел Николаевич (15[27].01.1859, Москва — 31.03.1943, Экс-ле-Бен, Франция) — российский политики и историк. Дворянин. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета, в 1881 был отчислен за участие в студенческой сходке, но восстановился, в 1882 окончил университет и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. С 1892 — магистр русской истории (тема диссертации: «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII века и реформа Петра Великого», научный руководитель В. О. Ключевский ). Автор трудов «Очерки по истории русской культуры» (1895—1903) и «Главные течения русской исторической мысли» (1897—1898). В 1886—1895 — приват-доцент в Московском университете. В 1895 в связи с политической неблагонадежностью выслан в Рязань. В 1897—1898 преподавал в Софийском высшем училище. Преподавание было прекращено по требованию русского посланника. В 1901 несколько месяцев находился в тюремном заключении. Публиковался в эмигрантском либеральном журнале «Освобождение» . В 1904—1905 — один из лидеров Союза освобождения. Участник парижской конференции российской оппозиции в сентябре 1904. В мае — августе 1905 — председатель Союза союзов. Один из основателей Конституционно-демократической партии (КДП, кадеты, Партии народной свободы) в октябре 1905. В марте 1907 — мае 1918 — председатель ЦК КДП. Выступал за конституционную монархию. Редактировал газету «Речь». Один из авторов Выборгского воззвания 1906 против роспуска I Государственной думы Российской империи с призывом к гражданскому неповиновению. В 1907—1917 — депутат III и IV Государственных дум. Выступал за усиление позиции России на Балканах. Во время Первой мировой войны — сторонник «войны до победного конца» и территориальных приобретений для России по итогам войны. Один из лидеров Прогрессивного блока в 1915 — начале 1917. 1 ноября 1916 выступил в думе с резонансной речью, в которой, комментируя действия правительства и окружения императора, задал риторический вопрос: «Что это — глупость или измена?» Выступал за создание правительства, ответственного перед думой. Во время Февральской революции 1917 — член Временного комитета Государственной думы . Выступал за сохранение монархии во главе с Михаилом Александровичем . Один из создателей Временного правительства 1917 , не ответственного перед думой. 2 марта — 4 мая 1917 — министр иностранных дел России. В ноте 18 апреля 1917 («нота Милюкова») подтвердил готовность России воевать до победы, что вызвало волну протестов левых сил — апрельский кризис 1917 , в итоге которого правительство было реорганизовано, и М. потерял свой пост. Выступал за установление «твердой власти» и силовой разгром левых сил. Во время Корниловского выступления 1917 М. 28 августа уговаривал А. А. Керенского пойти на компромисс с Л. Г. Корниловым . Не добившись успеха, М. покинул столицу. Избран в Учредительное собрание 1918 , но в Петроград не вернулся. Один из организаторов белого движения . Участвовал в создании Добровольческой армии , входил в состав Донского гражданского совета. После поражения белых на Дону уехал в Киев. Сложил полномочия члена ЦК КДП в связи с тем, что большинство ЦК не поддержало его курс на сотрудничество с германскими оккупационными властями на Украине. В ноябре 1918 эмигрировал. С 1920 жил во Франции. В апреле 1921 — июне 1940 редактировал газету «Последние новости». В 1921 выступал за прекращение вооруженной борьбы с большевиками и переход к чисто политическим методам борьбы, за союз кадетов и умеренных социалистов. Этот курс не был поддержан большинством эмигрантских лидеров кадетов, и в июне 1921 М. создал отдельную Парижскую демократическую группу Партии народной свободы. В 1924 она была преобразована в Республиканско-демократическое объединение. 28 марта 1922 монархисты совершили покушение на М., в результате которого погиб его товарищ В. Д. Набоков. В 1937—1939 М. был редактором журнала «Русские записки». В эмиграции опубликовал книги «История второй русской революции», «Россия на переломе», «Эмиграция на перепутье», биографический очерк об А. С. Пушкине. Во время Второй мировой войны был противником Германии.

Соч .: Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1905; Год борьбы: публицистическая хроника 1905—1906. СПб., 1907; Балканский кризис и политика А. П. Извольского. СПб., 1910; Главные течения русской исторической мысли. М., 1913; Эмиграция на перепутье. Париж, 1926; Россия на переломе: Большевистский период русской революции. Париж, 1927; Живой Пушкин (1837—1937): Историко-биографический очерк. Париж, 1937; Воспоминания (1859—1917). М., 1991; Очерки по истории русской культуры. М., 1992—1993; История второй русской революции. М., 2001.

Лит .: Вандалковская М. Г. П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер: идеология и политика. М., 1992; Думова Н. Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Исторический портрет П. Н. Милюкова. М., 1993; Крикун В. Г. П. Н. Милюков: история становления общественного деятеля и политического лидера (1877—1905). Воронеж, 1994; Александров С. А. Общественно-политическая деятельность П. Н. Милюкова в эмиграции (20-е годы). М., 1995; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Митина И. Д. Философско-культурологическая концепция П. Н. Милюкова. М., 1997; Съезды и конференции конституционно-демократической партии. В 3-х т. М., 1997—2000; Макушин А. В. П. Н. Милюков: путь в исторической науке и переход к политической деятельности (конец 1870-х — начало 1900-х годов). Воронеж, 1998; Бон Т. М. Русская историческая наука (1880 г. — 1905 г.). Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005; Дорохов В. Н. Исторические взгляды П. Н. Милюкова. Сергиев Посад, 2005; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Чернявский Г. И., Дубова Л. Л. Милюков. М., 2015; Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015. А. В. Шубин.