ГОРЕМЫКИН ИВАН ЛОГГИНОВИЧ
ГОРЕМЫ́КИН ИВА́Н ЛО́ГГИНОВИЧ, российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1916 год).
Дворянин. Окончил Училище правоведения (1860 год). С 1860 года на государственной службе. Вице-губернатор Плоцкой (1866–1867 годы) и Келецкой (1869–1873 годы) губерний. Член Временной комиссии по крестьянским делам губерний Царства Польского (1873–1880 годы). В 1882–1891годах в Сенате, с 1884 года обер-прокурор его 2-го (крестьянского) депутата.
Составил и издал «Сборник решений Правительствующего Сената по крестьянским делам» (1889 год) и «Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам…» (т. 1-2, 1891 год; 5-е издание, 1903 год). Товарищ министра юстиции (1891-1894 годы). Сенатор (1894 год), управляющий Межевой частью на правах товарища министра (1894-1895 годы). Член Особой комиссии при МВД о мерах к предупреждению отчуждения крестьянских земель (1885 год), Особой комиссии о мерах к поддержанию дворянского землевладения (1893 год). Министр внутренних дел (1895-1899 годы; товарищ министра в апреле - октябре 1895 года). Член Государственного совета (1899 год). По своим политическим взглядам являлся консерватором, сторонником неограниченной монархии. Участвовал в разработке Основных государственных законов 1906 года. Председатель СМ [22.4(5.5) - 8(21).7.1906 год]. Рассматривая Думу как собрание «беспокойных лиц», игнорировал её и призывал министров последовать его примеру, воздерживался от внесения в Думу крупных законопроектов, добился у императора Николая II её досрочного роспуска (июль 1906 года).
Статс-секретарь Его Императорского Величества (1910 год). Вновь назначен председателем СМ 30.1(12.2).1914 года. Горемыкин исключал возможность сотрудничества с «Прогрессивным блоком», образованным в августе 1915 года, настоял на роспуске Государственной думы на каникулы (сентябрь 1915 года). В конце августа 1915 года министры П. Л. Барк, С. Д. Сазонов, П. А. Харитонов, Н. Б. Щербатов и В. Н. Шаховской заявили императору Николаю II о своём «коренном разномыслии» с Горемыкиным и невозможности работать под его руководством. Горемыкин неоднократно просил императора Николая II об отставке, 20.1(2.2).1916 года получил её. В ходе Февральской революции 1917 года арестован, вскоре освобождён. Дал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, после чего получил разрешение выехать с семьёй на Кавказ. Убит вместе с женой и дочерью грабителями в своём имении.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1895 год), Святого Владимира 1-й степени (1912 год), Святого Андрея Первозванного (1915 год) и другими.
Сочинения:
Очерки истории крестьян в Польше. СПб., 1869.