Головин, Фёдор Александрович

Голови`н, Фёдор Александрович (09[21].12.1867, Москва — 10.12.1937, Москва) — председатель II Государственной думы, земский деятель, один из основателей Конституционно-демократической партии (кадетов) и член ее ЦК. Дворянин. Землевладелец. Окончил курс в университетском отделении Лицея памяти цесаревича Николая (1887) и юридический факультет Московского университета (1891). Титулярный советник. В 1893—1896 — депутат дворянского собрания Московской губернии от Дмитровского уезда. С 1893 — почетный мировой судья в Дмитровском уезде, гласный земства этого уезда, с 1896 — Московского губернского земства , секретарь губернского земского собрания. С 1898 — член губернской земской управы (заведующий страховым отделом). С 1903 — член кружка либералов «Беседа», с 1904 — член Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов. В 1904—1907 — председатель Московской губернской земской управы. В 1904—1905 — глава нелегального Организационного бюро земских съездов. Секретарь первого легального земского съезда. Депутат II и III Государственных дум. 20 февраля 1907 избран председателем Государственной думы, оставался на этой должности до Третьеиюньского переворота 1907. Товарищ председателя Конституционно-демократической фракции III Государственной думы. Член комиссии по местному самоуправлению. Работал в Крестьянской комиссии. В 1910 сложил депутатские полномочия в связи с занятием бизнесом. В период Первой мировой войны — учредитель и член исполнительного бюро общества «Кооперация», председатель Общества помощи жертвам войны, председатель правления Московского народного банка. 8 марта 1917 — 4 декабря 1917 — комиссар учреждений бывшего Министерства Императорского двора и уделов. Кандидат в члены Учредительного собрания. В 1921 — член Всероссийского комитета помощи голодающим. Арестован 17 сентября 1937. Приговорен к расстрелу 21 ноября 1937. Расстрелян. Соч.: Воспоминания Ф. А. Головина о II Государственной думе // Исторический архив. 1959. № 4—6. Лит: Думова Н. Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988; Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905—1907 гг. М., 1985.