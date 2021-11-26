ДЖУНКОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Джунковский, Владимир Федорович (07[19].09.1865, Санкт-Петербург — 21.02.1938, Бутовский полигон НКВД, Московская обл.) — российский государственный и военный деятель.

Из дворян. По окончании Пажеского корпуса в Петербурге (1884) служил в лейб-гвардии Преображенском полку. С 1891 — адъютант московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Московский вице-губернатор (1905—1908), московский губернатор (1908—1913). В должности командующего Отдельным корпусом жандармов министерства внутренних дел (1913—1915) упразднил районные охранные отделения во всех городах империи, кроме столичных, запретил деятельность секретных сотрудников в армии и на флоте, уволил большое число жандармских офицеров, в связи с чем заслужил репутацию либерала у многочисленных недоброжелателей. Признавая в принципе необходимость агентурной работы в борьбе с революционным движением, стремился поставить ее в определенные рамки законности, в частности, выступал против использования провокаторов — секретных сотрудников департамента полиции из числа революционеров (дело Р. В. Малиновского). В докладе Николаю II (19 августа 1915) попытался раскрыть дискредитирующее влияние Г.Е. Распутина на авторитет власти, чем вызвал недовольство императора, уволен с должности и отправлен на фронт. С осени 1915 — в действующей армии на командных должностях: командир бригады, начальник дивизии, командир корпуса.

После Октябрьской революции 1917 арестован, но вскоре освобожден. С 17[30] декабря 1917 — в отставке. В сентябре 1918 арестован по подозрению к причастности к покушению на В.И. Ленина . В 1920 приговорен к 5 годам лишения свободы за участие в подавлении Революции 1905—1907 в Москве, в 1921 освобожден. Работал церковным сторожем, писал мемуары. В 1937 арестован, в 1938 расстрелян.

Соч.: Воспоминания. М., 1997. Лит.: Колпакиди А. И., Север А. Спецслужбы Российской империи. М., 2010.