ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский общественный и политический деятель.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . Брат Пав­ла Д. Дол­го­ру­ко­ва. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гичес­кий фа­куль­тет Мос­ковского уни­вер­ситета (1889 год). Вёл ин­тен­сив­ное хо­зяй­ст­во в сво­ём име­нии (свыше 2 тысяч гектар зем­ли) в селе Чуе­во Суд­жан­ско­го уезда Кур­ской губернии. Во вре­мя не­уро­жая 1891-1892 годов за­ве­до­вал про­до­воль­ст­вен­но-са­ни­тар­ны­ми от­ря­да­ми в Са­мар­ской губернии.

Член Кур­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1892-1902 годы), председатель Суд­жан­ской уезд­ной зем­ской упра­вы (1892-1902 годы и с 1909 года); с 1893 года председатель ко­мис­сии по народному об­ра­зо­ва­нию Кур­ско­го гу­берн­ско­го зем­ст­ва, ко­то­рая ор­га­ни­зо­ва­ла пер­вую в Рос­сии вы­став­ку по народному об­ра­зо­ва­нию (Курск, ле­то 1902 года).

Один из ос­но­ва­те­лей круж­ка ли­бе­раль­ных зем­ских дея­те­лей «Бе­се­да» (1899 год), со­дей­ст­во­вал соз­да­нию журнала «Ос­во­бо­ж­де­ние», за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей его фи­нан­си­ро­ва­ния, в том числе пре­дос­тав­лял собственные сред­ст­ва. Вы­сту­пал за кон­сти­туционную мо­нар­хию и уч­ре­ж­де­ние все­российского за­ко­но­дательного уч­ре­ж­де­ния, при­ну­ди­тель­ное от­чу­ж­де­ние час­ти по­ме­щичь­их зе­мель за вы­куп для пе­ре­да­чи их без­зе­мель­ным и ма­ло­зе­мель­ным кре­сть­я­нам. Один из уч­ре­ди­те­лей Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов (1903 год; член Московского бю­ро), Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния (1904 год; член его со­ве­та) и Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (член Центрального комитета).

То­ва­рищ председатель первой Государственной ду­мы (1906 год), по­сле её рос­пус­ка уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии Вы­борг­ско­го воз­зва­ния, под­пи­сал его (в мае - августе 1908 года по при­го­во­ру су­да Долгоруков на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии; Кур­ское дво­рян­ское об­ще­ст­во ис­клю­чи­ло Долгорукова из сво­его со­ста­ва). В начале Первой ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван, вое­вал в Га­ли­ции, в 1916 году уво­лен в за­пас по бо­лез­ни. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уе­хал на Северный Кав­каз, вес­ной 1919 года - в Крым. В но­ябре 1920 года совместно с ос­тат­ка­ми «Рус­ской ар­мии» эва­куи­ро­вал­ся в Кон­стан­ти­но­поль. За­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей по­мо­щи русским бе­жен­цам. Стре­мил­ся к спло­че­нию русской эмиг­ра­ции на ос­но­ве ло­зун­га борь­бы с боль­ше­ви­ка­ми.

С 1922 года в Пра­ге. В 1924-1926 годах вхо­дил в со­став груп­пы «цен­траль­ных» ка­де­тов, ко­то­рая на­стаи­ва­ла на уп­разд­не­нии «Рус­ской ар­мии», счи­та­ла, что ан­ти­со­вет­скую борь­бу нуж­но ор­га­ни­зо­вать внут­ри СССР. В 1927-1939 годах председатель Со­ве­ща­ния пред­ста­ви­те­лей русской ор­га­ни­за­ций в Че­хо­сло­ва­кии (ос­та­вил долж­ность по рас­по­ря­же­нию германских вла­стей). В ию­не 1945 году за­дер­жан «Смерш» советского Первого Украинского фрон­та, де­пор­ти­ро­ван в СССР, в 1946 году осу­ж­дён на 5 лет ли­ше­ния сво­бо­ды за при­над­леж­ность к «контр­рево­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции». Умер в тю­рем­ной боль­ни­це. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1992 году.

Иллюстрация: Архив БРЭ.