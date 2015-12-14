Четвертая Государственная Дума Четвертая Государственная Дума На чтение: 5 минут

Четвертая Государственная Дума начала работу 15 ноября 1912 года. С началом Первой мировой войны регулярный характер работы Думы нарушился. В ходе Февральской революции 1917 г. члены Думы 27.2 (12.3).1917 образовали Временный комитет Государственной Думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами. 2(15).3.1917 г. комитет объявил о создании Временного правительства.

ОТ ТРЕТЬЕЙ К ЧЕТВЕРТОЙ ДУМЕ

Из мемуаров П.Н. Милюкова

Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года было естественным концом того этапа в истории нашей внутренней политики, который представлен Третьей Государственной Думой. Если тут нельзя поставить достаточно явственной зарубки, то прежде всего потому, что короткое интермеццо председательствования Коковцова несколько затушевало политический смысл нового поворота. Могло казаться, что переход от Третьей Думы к Четвертой есть простое продолжение того, что установилось за предыдущие пять лет. Но мы уже знаем, что и там ничего не "установилось", а "продолжалась" лишь внутренняя борьба между сторонниками старого и нового строя. С появлением Четвертой Думы эта борьба вступила в новую стадию. Сразу нельзя было предсказать, что эта стадия будет последней, ибо не было еще на лицо того третьего фактора, который склонил развязку борьбы в сторону обратную той, к которой стремилась власть. Этим фактором, решившим спор между страной и властью, была война.

Оставляя этот фактор пока в стороне, можно было, однако, уже сразу предвидеть, что в Четвертой Думе борьба между самодержавием и народным представительством будет вестись при иных условиях, нежели она велась в Третьей Думе. Там была сделана последняя попытка установить между борющимися силами хотя бы видимость некоторого равновесия. Здесь эта видимость исчезла, и борьба пошла в открытую. В Третьей Думе наступающей стороной была власть; общественность, слабо организованная, только оборонялась, едва удерживая занятые позиции и идя на компромисс с властью. Суть перемены, происшедшей в Четвертой Думе, заключалась в том, что компромисс оказался невозможным и потерял всякое значение. Вместе с ним исчезло и то среднее течение, которое его представляло. Исчез "центр", и с ним исчезло фиктивное правительственное большинство. Два противоположных лагеря стояли теперь открыто друг против друга. Между ними, чем далее, тем более, распределялся наличный состав народного представительства. Трудно сказать, чем кончилась бы эта борьба, если бы противники были предоставлены самим себе.

Было более или менее известно, что вопрос о влиянии правительства на выборы сводился, прежде всего, к вопросу о правительственных субсидиях. Впоследствии В. Н. Коковцов сообщил и точные данные. Уже в 1910 г. Столыпин начал подготовку, потребовав от министра финансов на выборы четыре миллиона. "Все, что мне удалось сделать, - говорит Коковцов, - это рассрочить эту сумму, сокративши ее просто огульно, в порядке обычного торга, до трех с небольшим миллионов и растянуть эту цифру на три года 1910-1912"…

И что это была за кампания! Все сколько-нибудь подозрительные по политике лица бесцеремонно устранялись от участия в выборах. Целые категории лиц лишались избирательных прав или возможности фактически участвовать в выборах. При выборах присутствовали земские начальники. Нежелательные выборы отменялись. Предвыборные собрания не допускались, и самые названия нежелательных партий запрещалось произносить, писать и печатать. Съезды избирателей делились по любым группам для составления искусственного большинства. Весь первый период выбора уполномоченных первой стадии прошел в темную. Мелкие землевладельцы почти поголовно отсутствовали; зато, по наряду от духовного начальства, были мобилизованы священники, которые и явились господами положения. В 49 губерниях на 8764 уполномоченных было 7.142 священников, и лишь для избежания скандала было запрещено послать в Думу более 150 духовных лиц; зато они должны были голосовать повсюду за правительственных кандидатов.

Следующая стадия выбора выборщиков проходила более сознательно, но тут и вступали в силу все приемы политического давления. Только в городах - и особенно в пяти больших городах с отдельным представительством - возможно было открытое общественное влияние на выборы. Здесь и проходили депутаты, известные своей оппозиционностью, и были забаллотированы октябристы (которых в то же время забаллотировывали и справа). Нарисовать сколько-нибудь полную картину организованного насилия на этих выборах было бы совершенно невозможно. Но что же получилось в результате? Взглянем на сравнительную таблицу партийных группировок в Третьей и в Четвертой Думе (См. приложение 2-ое.).

На первый взгляд, разница не так велика, - за исключением перехода голосов от октябристов к правым (-35 +40) и уплотнением за их же счет, обеих оппозиционных партий (+15). В действительности, не только моральное, но и реальное значение этих перемен очень велико.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Четвертая и последняя из Государственных Дум Российской империи действовала в период с 15 ноября 1912 по 25 февраля 1917. Она избиралась по тоже же избирательному закону, как и Третья Государственная Дума.

Выборы в IV Государственную Думу пришлись на осень (сентябрь-октябрь) 1912. Они показали, что поступательное движение российского общества идет по пути утверждения в стране парламентаризма. Предвыборная кампания, в которой активно участвовали лидеры буржуазных партий, проходила в обстановке дискуссии: быть или не быть конституции в России. Даже некоторые кандидаты в депутаты из числа правых политических партий выступали сторонниками конституционного строя…

Заседания IV Думы открылись 15 ноября 1912. Председателем ее был октябрист Михаил Родзянко. Товарищами председателя Думы были князь Владимир Михайлович Волконский и князь Дмитрий Дмитриевич Урусов. Секретарем Государственной Думы – Иван Иванович Дмитрюков. Товарищами секретаря Николай Николаевич Львов (старший Товарищ Секретаря), Николай Иванович Антонов, Виктор Парфеньевич Басаков, Гайса Хамидуллович Еникеев, Александр Дмитриевич Зарин, Василий Павлович Шеин.

Основными фракциями IV Государственной Думы являлись: правые и националисты (157 мест), октябристы (98), прогрессисты (48), кадеты (59), которые по-прежнему составляли два думских большинства (в зависимости от того, с кем в этом момент блокировались октябристы: октябристско-кадетское или октябристско-правое). Кроме них, в Думе были представлены трудовики (10) и социал-демократы (14). Партия прогрессистов оформилась в ноябре 1912 и приняла программу, которая предусматривала конституционно-монархический строй с ответственностью министров перед народным представительством, расширение прав Государственной думы и т.д. Появление этой партии (между октябристами и кадетами) стало попыткой консолидации либерального движения. В работе Думы приняли участие большевики во главе с Розенфельдом Л.Б. и меньшевики во главе с Чхеидзе Н.С. Они внесли 3 законопроекта (о 8-часовом рабочем дне, о социальном страховании, о национальном равноправии), отклоненных большинством…

В результате выборов, в Четвертую Государственную Думу, в октябре 1912 года правительство оказалось в еще большей изоляции, так как октябристы отныне твердо встали наравне с кадетами в легальную оппозицию.

В атмосфере растущего в обществе напряжения в марте 1914 состоялись два межпартийных совещания с участием представителей кадетов, большевиков, меньшевиков, эсеров, левых октябристов, прогрессистов, беспартийных интеллигентов, на которых обсуждались вопросы координации деятельности левых и либеральных партий с целью подготовки внедумских выступлений. Начавшаяся в 1914 мировая война временно притушила разгоравшееся оппозиционное движение. На первых порах большинство партий (исключая социал-демократов) высказалось за доверие правительству. По предложению Николая II в июне 1914 Совет министров обсуждал вопрос о преобразовании Думы из законодательного органа в консультативный. 24 июля 1914 Совету министров были предоставлены чрезвычайные полномочия, т.е. он получил право решать большинство дел от имени императора.

На экстренном заседании IV Думы 26 июля 1914 лидеры правых и либерально-буржуазных фракций выступили с призывом сплотиться вокруг «державного вождя, ведущего Россию в священный бой с врагом славянства», отложив «внутренние споры» и «счеты» с правительством. Однако неудачи на фронте, рост стачечного движения, неспособность правительства обеспечить управление страной стимулировали активность политических партий и их оппозиционность. На этом фоне Четвертая Дума вступила в острейший конфликт с исполнительной властью.

В августе 1915 на совещании членов Государственной думы и Государственного совета был образован Прогрессивный блок, в который вошли кадеты, октябристы, прогрессисты, часть националистов (236 из 422 членов Думы) и три группы Государственного совета. Председателем бюро Прогрессивного блока стал октябрист С.И.Шидловский, а фактическим руководителем – П.Н.Милюков. Декларация блока, опубликованная в газете «Речь» 26 августа 1915, носила компромиссный характер, предусматривала создание правительства «общественного доверия». В программу блока входили требования частичной амнистии, прекращения преследований за веру, автономии Польши, отмены ограничения в правах евреев, восстановления профсоюзов и рабочей печати. Блок был поддержан некоторыми членами Государственного совета и Синода. Непримиримая позиция блока по отношению к государственной власти, ее резкая критика привели к политическому кризису 1916, ставшему одной из причин Февральской революции.

3 сентября 1915 после принятия Думой выделенных правительством кредитов на войну ее распустили на каникулы. Вновь Дума собралась только в феврале 1916. 16 декабря 1916 была вновь распущена. Возобновила деятельность 14 февраля 1917 в канун февральского отречения Николая II. 25 февраля 1917 была опять распущена и больше официально не собиралась, но формально и фактически существовала. Четвертая Дума сыграла ведущую роль в учреждении Временного правительства, при котором она фактически работала в форме «частных совещаний». 6 октября 1917 Временное правительство постановило распустить Думу в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание.

Энциклопедия «Кругосвет»

<href="#part-8">http://krugosvet.ru/enc/istoriya/GOSUDARSTVENNAYA_DUMA_ROSSISKO_IMPERII.html?page=0,10#part-8

ЧЕТВЕРТАЯ ДУМА И ПРАВИТЕЛЬСТВО

Государственная дума стала настолько существенным фактором русской жизни, что правительство не могло не интересоваться исходом предстоящих выборов. Столыпин в свое время предполагал оказать широкую поддержку умеренно правым партиям, в особенности националистам. В. Н. Коковцов считал, наоборот, что вмешиваться в выборы следует как можно меньше. Общее заведование выборами было возложено на тов. министра внутренних дел А. Н. Харузина; ведение избирательной кампании было предоставлено местной инициативе губернаторов. Только в одном отношении была сделана более серьезная попытка повлиять на выборы. Закон 3 июня предоставлял решающее значение курии землевладельцев. Там, где крупных помещиков было мало, большинство принадлежало уполномоченным от мелких землевладельцев, а среди них, в свою очередь, преобладали сельские священники, считавшиеся как бы владельцами церковных участков земли. Обер-прокурор Синода через местных архиереев предложил духовенству принять возможно более активное участие в выборах. Результат этого предписания получился неожиданно внушительный: на съездах мелких землевладельцев повсюду стали избираться священники; в двадцати губерниях они составили свыше 90 процентов уполномоченных, а в общем итоге 81 процент! Печать забила тревогу. Стали писать, что в новой Думе будет чуть ли не двести священников. Забеспокоились и крупные землевладельцы. Но духовенство, в общем, политикой интересовалось мало; явившись на выборы по указанию епархиального начальства, оно не составило какой-либо особой партии и далеко не всегда голосовало за правых. Священники только забаллотировали несколько видных октябристов, защищавших в 3-й Думе законопроекты о свободе совести. Сам председатель Г. думы М. В. Родзянко прошел только благодаря тому, что правительство, вняв его просьбам, выделило священников в особую курию по тому уезду, где он баллотировался в выборщики.

Первая официальная статистика новой Думы как будто подтверждала эти сведения: правых числилось 146, националистов - 81, октябристов - 80, всей оппозиции - 130… Но как только депутаты съехались, выяснилась совершенно иная картина: агентство огульно зачислило чуть не всех крестьян и священников в правые, тогда как многие из них были октябристами, а то и прогрессистами… Существовавшее на бумаге правое большинство растаяло. Оказалось, что если несколько пострадали октябристы (их осталось около 100), то усилились к.-д. и прогрессисты; националисты раскололись, от них влево отделилась «группа центра»; в итоге правое крыло почти не возросло.

Еще существеннее был тот факт, что октябристы на этот раз проходили по большей части, вопреки желанию властей. Тот же самый результат, который в 1907 г. был победой правительства, оказывался в 1912 г. успехом оппозиции. Это не замедлило сказаться на выборах президиума. Октябристы вошли на этот раз в соглашение с левыми. М. В. Родзянко был переизбран председателем против голосов националистов и правых; товарищем председателя был избран прогрессист.182 В своей вступительной речи Родзянко говорил об «укреплении конституционного строя», об «устранении недопустимого произвола» - причем правые демонстративно покинули зал заседаний. Меньшиков писал в «Новом Времени» про «опыт с левой Думой». При обсуждении декларации В. Н. Коковцова Дума (15.XII. 1912) приняла левым большинством 132 против 78 формулу прогрессистов, которая заканчивалась словами о том, что Гос. дума «приглашает правительство твердо и открыто вступить на путь осуществления начал манифеста 17 октября и водворения строгой законности». Третья Дума таким тоном с властью никогда не говорила.

При всем том в новой Думе не было ни определенного большинства, ни желания вести систематическую борьбу с правительством, тем более что события внешней политики в конце 1912 г. заслоняли внутренние конфликты.

С.С. Олденбург. Царствование императора Николая II

http://www.empire-history.ru/empires-211-66.html

Литература и ссылки

Стенографические отчеты заседаний IV Государственной думы.

http://leb.nlr.ru/edoc/315311/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B

Члены Государственной думы: портреты и биографии. Четвёртый созыв, 1912—1917 г.

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800761

Выборы в I-IV Государственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Материалы и документы.) / ЦИК РФ. Под ред. А. В. Иванченко. — М., 2008.

Кирьянов И. К., Лукьянов М. Н. Парламент самодержавной России: Государственная Дума и её депутаты, 1906—1917. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995.

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DUMA/INTRO.HTM

Ю.П. Родионов. Становление российского парламентаризма в начале ХХ века

http://duma.tomsk.ru/page/8346/

Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906—1917. М., Новое литературное обозрение, 2001.

Обложка: Зал заседаний. Государственная Дума (Таврический дворец). Санкт-Петербург.

Источник: https://www.romanovempire.org