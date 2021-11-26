Алкио Сантери

(фин. Alkio San-teri) — (17 июня 1862, м. Лайхма — 24 июля 1930, там же), писатель, общественный и политический деятель. Сменил имя и фамилию «Александр Филандер» на Алкио Сантери. В 1882 стал организатором и идеологом молодежного просветительского движения среди крестьянства. В 1880-х публикует рассказы, а позже — романы о сельской жизни Северной Финляндии. Идеалом Алкио Сантери был сильный, самостоятельный зажиточный крестьянин. C 1890 до 1917 редактор молодежной газеты «Будильник». В 1896–1916 председатель Молодежного союза провинции Восточного Похьянмаа (Эстерботтен), в 1908–1912 — секретарь, а в 1911–1914 председатель Союза молодежи Финляндии. В 1897–1909 выпустил серию пропагандистских брошюр. После конституционных реформ 1905–1906 стал активно заниматься политикой. В 1906 выступил с призывом создать самостоятельную крестьянскую партию. По его инициативе в Вааса начала издаваться газета «Илкка-лехти» (ответственный редактор). В 1906–1908 участвовал в организации партии «Союз сельского населения Финляндии», переименованной вскоре в «Аграрный союз» — партию независимых крестьян, преимущественно Восточной Финляндии и провинции Восточного Похьянмаа (Эстерботтен). В 1907–1922 депутат парламента. После обретения Финляндией независимости (1918) принимал участие в разработке конституции республики и в 1919–1920 был министром по социальным делам. Националист, пацифист; находился под влиянием Махатмы Ганди. Соч.: Talonpoika ja Suomen vapaus. 1922; Kootut teokset. O. 1–13. Porvoo, 1919–1928; Välitut teokset. Porvoo, 1957.