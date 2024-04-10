9 класс | История России XIX—начала XX вв.

МЯТЕЖНЫЙ БАТАЛЬОН

БАСИН К.

Воспоминания К. Б. Басина приоткрывают малоизвестную страницу истории первой русской революции. Обычно считают, что гвардейские части были непоколебимо верны царю. Но вот перед нами записки бывшего рядового лейб-гвардии Преображенского полка. Автор их рассказывает о себе, о своих товарищах, и мы узнаем, что в царской гвардии, этой цитадели самодержавия, в те годы тоже шло революционное брожение. И сюда проникало влияние большевиков. За выступление против существующих порядков целый батальон был отправлен в ссылку. К. Б. Басин, как один из главных организаторов «беспорядков», был приговорен к каторжным работам. В 1955 году в связи с пятидесятилетием первой русской революции Кирилл Борисович награжден орденом Ленина.