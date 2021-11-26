ЗЕНЗИНОВ Владимир Михайлович

Один из лидеров Партии эсеров (ПСР). Сын купца I гильдии. Изучал философию, экономику и юриспруденцию в Бельгии и Германии. В 1903 г. участвовал в философском кружке вместе с будущими лидерами ПСР Н. Авксентьевым, А. Гоцем и др. С 1904 г. – один из лидеров московских эсеров. 8.1.1905 г. был арестован, из ссылки бежал. Член ЦК ПСР и член исполкома Московского совета рабочих депутатов. Участвовал в Декабрьском восстании 1905 г., организовал взрыв московской охранки. Член Боевой организации эсеров. 4.9.1906 г. арестован, из ссылки бежал за границу. Секретарь комиссии по расследованию дела Е. Азефа. В 1909 г. снова избран в ЦК ПСР. Пытался воссоздать организационные структуры партии, вернулся в Россию, 20.5.1910 г. арестован и выслан в Якутию. Освобожден в 1914 г. Во время Первой мировой войны занимал оборонческие позиции. В 1917 г. – член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, член редколлегии органа эсеров “Дела народа”. Активно поддерживал А. Керенского. К Октябрьскому перевороту отнесся враждебно, покинул II съезд советов рабочих и солдатских депутатов, один из организаторов Комитета спасения родины и революции. Депутат Учредительного собрания 1918 г. Член Комуча и Уфимской директории. В результате переворота 18 ноября 1918 г. арестован и выслан за границу. С 1919 г. жил во Франции. С 1920 г. - член “заграничной делегации партии эсеров”, после ее раскола в 1930 г. - член наиболее правой группы. В 1940 г. выехал в США, где был членом редколлегии эсеровского журнала «За свободу» и «Нового журнала». В 1952 г. подписал обращение 14 ветеранов эсеров и меньшевиков «На пути к единой социалистической партии».

Сочинения:

Пережитое. Нью-Йорк, 1953.

Источники:

Чернов В.И. В партии социалистов-революционеров. Воспоминания о восьми лидерах. СПб., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.