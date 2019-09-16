Великие потрясения против великой России: самые громкие покушения на Петра Столыпина 14 сентября 1911 года во время торжеств памяти Александра II в Киеве был смертельно ранен премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин. Роковой выстрел совершил эсер Дмитрий Богров На чтение: 2 минуты

14 сентября 1911 года во время торжеств памяти Александра II в Киеве был смертельно ранен премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин. Роковой выстрел совершил эсер Дмитрий Богров

Кому неугоден Столыпин?

Политическая карьера П.А. Столыпина началась в 1884 году. По окончании Санкт-Петербургского университета он начал службу в Министерстве внутренних дел, а через два года перешел в департамент земледелия Министерства государственных имуществ. Далее Петр Аркадьевич успел побывать Ковенским уездным предводителем дворянства, Гродненским губернатором, а в 1903 году стал управлять Саратовской губернией.

Первое покушение на Столыпина случилось в 1905 году. Во время крестьянских беспорядков, охвативших Саратовскую губернию, Петр Аркадьевич объезжал деревни в сопровождении казаков, когда в него внезапно выстрелил неизвестный. Преступник промахнулся, и Столыпин готов был кинуться за ним в погоню, но губернатора вовремя остановили. Следующее покушение произошло в Саратове: местный житель, стоявший перед Столыпиным, вынул из кармана револьвер и направил прямо на него. Не теряя самообладания, Петр Аркадьевич произнес: «Стреляй!», и не двинулся с места. Преступник растерялся и уронил оружие на землю.

Когда в 1906 году председатель Совета министров С.Ю. Витте вышел в отставку, этот пост занял Столыпин. Будучи одновременно премьером и министром внутренних дел, Петр Аркадьевич из-за своей прямоты и нелюбви к политическим интригам нажил себе врагов как в консервативных кругах, так и среди революционеров. Особенно позицией Столыпина были недовольны эсеры, всячески критиковавшие аграрную реформу и оскорбленные его стремлением разрушить общину, в которой им виделась будущая ячейка социализма. Крупный административный талант премьера и активные попытки вывести страну из кризиса во время первой русской революции, а также последующие стремления решить рабочий вопрос и провести преобразования в армии и сфере образования буквально не давали покоя его оппонентам. Одни обвиняли его в излишнем либерализме, другие, напротив, указывали на чрезмерную увлеченность охранительными идеями. После роспуска Государственной Думы второго созыва, вошедшего в историю под названием «третьеиюньского переворота», недовольство П.А. Столыпиным продолжало нарастать. Сам премьер-министр продолжал действовать решительно, руководствуясь своими же словами, сказанными 6 марта 1907 года: «Не запугаете».

Семья премьера в опасности

В августе 1906 года в доме Столыпина на Аптекарском острове произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 24 человека, а более тридцати получили ранения. Сам Петр Аркадьевич не пострадал благодаря наблюдательности его адъютанта генерала Замятина, которая, увы, стоила тому жизни.

По субботам у премьер-министра были приемные дни. Воспользовавшись этим, террористы приехали на Аптекарский остров под видом просителей по особо важному делу. Одеты они были в жандармскую форму. И тут Замятин обратил внимание, что просители почему-то носили каски старого образца, хотя накануне форма жандармов претерпела значительные изменения. Осознав, что их разоблачили, террористы попытались проникнуть в дом силой, а затем кинули к ступеням портфель с бомбой. От сильного взрыва разрушились комнаты первого этажа и подъезд. Преступники не выжили.

Самым ужасным для Петра Аркадьевича стало то, что в результате происшествия пострадали его дети, особенно дочь Наталья. Врачи говорили, что из-за серьезности ранений ей, вероятно, придется ампутировать обе ноги. Столыпин убедил медиков подождать и не принимать поспешных решений. Ноги девушки удалось спасти, но, к сожалению, последствия тяжелой травмы остались у Натальи навсегда. Спустя несколько лет она была назначена фрейлиной императрицы, но из-за проблем со здоровьем исполнять обязанности не могла. Младший сын Столыпина, трехлетний Аркадий, от взрыва получил контузию, а няня, находящаяся с детьми, погибла. Именно после этих событий Петр Аркадьевич решил во что бы то ни стало пресечь революционные настроения: так появились военно-полевые «скорые» суды, а также печально известные «столыпинские галстуки».

Трагедия в Киевском театре

Вечером первого сентября 1911 года царская семья и П.А. Столыпин отправились в Киевский городской театр на спектакль «Сказка о царе Салтане». Празднества, устроенные в городе, были посвящены пятидесятилетнему юбилею отмены крепостного права. Попасть в театр было сложно: билеты доставались сановникам и офицерам, а в зале выставили, казалось, внушительную охрану.

Во время второго антракта Николай II с дочерями Татьяной и Ольгой вышел из ложи, а Петр Аркадьевич остался в зале. Стоя у рампы, он повернулся лицом к публике и беседовал с подходившими к нему людьми. Вдруг из рядов поднялся неизвестный человек во фраке и быстро направился в сторону Столыпина. На расстоянии пары шагов он (при попустительстве охраны) смог дважды выстрелить в премьера. От мгновенной смерти Петра Аркадьевича спас крест св. Владимира: столкнувшись с ним, пуля, направленная в сердце, изменила траекторию движения и попала в живот. Что касается второй пули, то она прошла через руку Столыпина навылет и ранила скрипача театрального оркестра Антона Берглера. Кстати, впоследствии музыкант будет утверждать, что покушались именно на него, и вступит в длительную переписку со следователями, пытаясь доказать свою правоту!

Совершив задуманное, террорист собрался бежать, однако его перехватили свидетели покушения и едва не учинили самосуд. Вскоре выяснилось, что преступника зовут Дмитрий Богров, и он одновременно является агентом «охранки» и членом боевой группы эсеров. В 1907 году Богров, будучи выпускником юридического факультета Киевского университета, стал агентом Охранного отделения и получил псевдоним «Аленский». Начальник Киевской «охранки» Н.Н. Кулябко в ходе следствия утверждал, что благодаря сведениям, полученным от Богрова, удалось предотвратить несколько террористических актов, поэтому революционер и заслужил к себе доверие со стороны стражей порядка. В августе 1911 года Дмитрий сообщил начальнику о готовящемся покушении на Столыпина, однако не уточнил, откуда он получил эти данные. Более того, он сумел убедить Кулябко, что террористкой станет женщина, приехавшая в Киев специально для этой цели. Поэтому, говорил Богров, ему самому просто необходимо попасть в театр и предотвратить преступление. Так «Аленскому» удалось достать билет на спектакль и совершить убийство, о котором он сам сообщал Кулябко.

Раненого Столыпина доставили в больницу братьев Маковских, где в течение трех дней врачи пытались спасти ему жизнь. 18 сентября 1911 года Петр Аркадьевич Столыпин скончался. В завещании премьер-министр указал, что хочет быть погребенным там, где его настигнет смерть. Местом упокоения Петра Аркадьевича стала Киево-Печерская лавра.

Убийство П.А. Столыпина оставило общество в смятении. Так же, как и после трагической кончины Александра Второго, народ не оценил «широкого жеста» террористов. Страна потеряла талантливого реформатора, а слова Петра Аркадьевича о двадцати спокойных годах для России не были услышаны. Великие потрясения победили, но о том, какой ценой, в 1911 году догадывался далеко не каждый.

Обложка: роковой выстрел. Источник: rg.ru