УРУСОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Князь, общественно-политический деятель Российской империи рубежа XIX в ХХ вв., товарищ министра внутренних дел, мемуарист, дядя актрисы Эды Урусовой (1908-1996).

Происходил из древнего княжеского рода. Отец Дмитрий Семенович Урусов (1829-1903) - отставной гвардии полковник, известный шахматист и организатор в 1853 г. Петербургского общества любителей шахматной игры, земский деятель Ярославской губернии. Мать Варвара Силовна (урожденная Баташева) из рода крупных горнопромышленников и заводчиков. В семье было девять детей, Сергей был старшим.

В 1871 г. семейство переехало в Ярославль, где Сергей ходил в гимназию. Урусовы дружили семьями с Якушкиными: в Ярославле жил сын декабриста И.Д. Якушкина Е.И. Якушкин. Урусов поступил на историко-филологический факультет Московского университета по специальности всеобщая история. В студенческие годы он познакомился с будущей женой княгиней Софьей Владимировной Лавровой, родственницей одного из идеологов народничества П.Л. Лаврова. В 1885 г. он окончил университет и женился. После свадьбы молодые поселились в селе Расва Перемышльского уезда Калужской губернии, где Урусов всерьез увлекся сельским хозяйством. В семье было трое детей – две дочери и сын.

В 1885 г. он был назначен податным инспектором министерства финансов Калужского и Перемышльского уездов, а в 1886 г. избран предводителем дворянства Перемышльского уезда и почетным мировым судьей.

С 1890 г. - председатель губернской земской управы Калужской губернии, однако на выборах 1894 г. свою кандидатуру не выставлял; с 1894 г. - член губернского присутствия в чине действительного статского советника. В этот период выезжал за границу.

Осенью 1898 г. семья Урусовых перебралась в Москву, где их сын Дмитрий поступил в 7-ю гимназию.

С 1900 г. служил в Министерстве внутренних дел, надзирая за книжной торговлей и типографиями. В 1902 г. был назначен Тамбовским вице-губернатором благодаря знакомству с министром внутренних дел В.К. Плеве и протекции московского губернатора А.Г. Булыгина. В этот период Урусов сблизился с историком Б.Н. Чичериным и другими либеральными земцами.

В 1903 г. вновь благодаря участию Плеве он получил назначение на пост бессарабского губернатора и перед отъездом на место службы удостоен аудиенции у императора Николая II. Главной задачей Урусова было умиротворение провинции и недопущение нового еврейского погрома, подобного Кишиневскому. Благодаря полученному на этой должности опыту в 1904 г. был приглашен в Петербург для участия в работе Комиссии по пересмотру законоположений, ограничивающих права евреев.

Осенью 1904 г. назначен тверским губернатором. В назначениях Урусова прослеживается стремление правительства посылать его в те регионы, где ощущалась острая необходимость в консенсусе. Так, либеральные настроения тверского дворянства вызывали опасения центральной администрации со времен подготовки отмены крепостного права, и ряд необдуманных шагов предшественника Урусова на посту губернатора накалил обстановку до крайности. Еще 8 января 1904 г. Высочайшим повелением министру внутренних дел и тверскому губернатору были предоставлены чрезвычайные полномочия в отношении Тверского губернского и Новоторжского уездного земств. Разобравшись с ситуацией на месте во время аудиенции у императора Николая II Урусову сумел добиться отмены этого указа. При Урусове все выборные должности в Тверском земстве были замещены деятелями либерального направления.

1905 г. оказался для Урусова переломным. После революционных событий и поражения русского флота при Цусиме он перешел к резкой критике самодержавия. Особенно возмутило его, что после Цусимского поражения император Николай II вместо обращения к нации предоставил бывшему обер-полицмейстеру, товарищу министра внутренних дел Д.Ф. Трепову особые полномочия по охране государственного порядка, а также руководство в этом отношении деятельностью губернаторов. Поэтому в конце мая 1905 г. Урусов подал в отставку. Лето он провел с семьей в калужском имении, а в сентябре поехал в Ялту к брату. В Крыму он стал свидетелем Всероссийской октябрьской политической стачки, которая задержала его отъезд по железной дороге обратно к семье. Будучи в Севастополе Урусов получил телеграмму от председателя только что созданного Совета министров С.Ю. Витте с просьбой как можно скорее приехать в Петербург. По просьбе Витте в конце октября 1905 г. Урусов занял в новом правительстве должность товарища министра внутренних дел (министром был П.Н. Дурново). В связи с новым назначением он 6 ноября 1905 г. был на приеме у Николая II.

В личной беседе представил П.Н. Дурново свой проект реформы местного управления, министр согласился на образование комиссии для подготовки законопроекта о реформе и поручил Урусову исполнять обязанности ее председателя. Руководствуясь Манифестом 17 октября, комиссия предложила расширить полномочия местных органов власти, однако П.Н. Дурново посчитал проект слишком демократическим, и деятельность комиссии вскоре была прекращена.

В марте 1906 г. Урусов подал в отставку, отказался от пенсии и уехал в свое имение, где принял участие в выборах в I Государственную думу и был избран депутатом от Калужской губернии. Во время работы в думе вступил в Партию демократических реформ. Получил скандальную известность благодаря эмоциональному выступлению на заседании в думе 8 июня 1906 г. с резкой критикой внутренней политики, которое имело международный резонанс.

9 июля 1906 г. I Дума была распущена, что привело к подписанию кадетами так называемого «Выборгского воззвания». Урусов в Выборге не присутствовал, однако посчитал нужным поставить и свою подпись под этим документом. Это повлекло за собой его арест, тюремное заключение и лишение права занимать государственные и общественные посты.

В этот период он возвращается к занятиям сельским хозяйством и пишет мемуары.

В марте 1917 г. решением Временного правительства Урусов был назначен товарищем министра внутренних дел без содержания, вышел в отставку и вернулся в свое имение уже в июне 1917 г. После октябрьской революции он был лишен гражданских прав, родовое имение конфисковано, а его самого неоднократно подвергали арестам. В конце декабря 1919 г. Урусов был призван на действительную военную службу в должности военного моряка, находясь на которой исполнял обязанности бухгалтера при Штабе морских сил в Москве. В мае 1921 г. был уволен со службы по возрасту.

В период НЭПа в 1921-1923 гг. находился на должности управляющего делами Особой комиссии при президиуме ВСНХ по исследованию Курских магнитных аномалий. За заслуги на этом посту был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1920-х - начале 1930-х гг. Урусов работал в Комиссии по изучению естественных производительных сил СССР при Московском отделении АН СССР, во Всесоюзном тресте племенного и молочного скотоводства экономистом, в Госбанке сотрудником инспекции и в ряде других советских учреждений.

В 1929 г. по решению ВЦИК Урусов был восстановлен в гражданских правах, но в назначении пенсии ему отказано. В 1932 г. в его защиту выступило Общество политкаторжан, отметив его заслуги в разоблачении погромной политики царизма, а затем благодаря просьбе начальства Госбанка Урусову была назначена пенсия. Его сын Дмитрий был арестован в 1935 г. и выслан в Казахстан, репрессированы и другие родственники.

5 сентября 1937 г. Урусов умер во сне и был похоронен на Даниловском кладбище в Москве (могила не сохранилась).

Сочинения:

Записки губернатора. Кишинев 1903 - 1904 гг. М., 1907.

В тисках законов. Очерк о положении евреев в России. М., 1907.

Господа Романовы и тайны русского двора. Ницца, 1909.