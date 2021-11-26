ШМИДТ Петр Петрович

Руководитель Севастопольского восстания 1905 г .

Лейтенант, капитан 2 ранга в отставке. В 1886 г. окончил Морской кадетский корпус. В 1887-1898 гг. служил мичманом и лейтенантом на флоте, затем в отставке (был капитаном на гражданском флоте) до 1904 г., когда вновь был призван на службу. Командовал миноносцем. В октябре 1905 г. выступал на митингах с антиправительственными речами, был популярным оратором. 18 октября был одним из лидеров демонстрации, пытавшейся освободить политзаключенных Севастопольской тюрьмы. Демонстрация была расстреляна войсками. 20 октября на похоронах восьми человек, погибших в ходе беспорядков, произнёс речь, ставшую известной как «клятва Шмидта»: «Клянёмся в том, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоёванных нами человеческих прав». 20 октября был арестован. Избран пожизненным членом Севастопольского совета рабочих депутатов. 11 ноября уволен с флота. В этот день в Севастополе началось восстание матросов, солдат и рабочих. В соответствии с существовавшим тогда порядком при увольнении ему должен был быть присвоен чин капитана 2 ранга. После увольнения действовал в форме капитана 2 ранга. 14 ноября принял на себя командование крейсером «Очаков» и восставшей эскадрой. Пытался убедить команды стоявших в Севастополе кораблей присоединиться к восстанию. Но в восстании участвовало только 10-15 кораблей, которые 15 ноября были подвергнуты бомбардировке со стороны кораблей и береговых батарей. После подавления восстания взят в плен и приговорен к смертной казни. Расстрелян.

Исторические источники:

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955;

Лейтенант Шмидт: письма, воспоминания. М., 1922;

Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 г. М., 1957.

Автор статьи: Шубин А.В.